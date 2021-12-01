Sütün fiyatı arttı, inekler kesilmekten kurtuldu

Ulusal Süt Konseyi'nin 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını 4 lira 70 kuruşa çıkarması maliyet artışları nedeniyle zor günler geçiren ve ineklerini kesime gönderen üreticinin yüzünü güldürdü. Süt üreticisinin yem fiyatlarındaki artış nedeniyle zarar ettiğini belirten Kalabak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kartal, yem fiyatlarına devletin el atması gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa çıkardı. Uzun süredir maliyet artışları nedeniyle zor günler geçiren ve ineklerini kesime gönderen üreticilerin umutlandırdı. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt tavsiye satış fiyatını değerlendiren İzmir Aliağa'daki Kalabak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kartal, açıklanan tavsiye fiyatını olumlu bulduğunu belirterek ineklerin kesime gitmekten kurtulacağını söyledi. Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecek olmasının üreticiyi rahatlattığını aktaran Kartal, "Üreticilerin zamlar karşısında ezilmemesi lazım. Çiğ süt fiyatlarının sürekli güncellenmesi lazım. 4 lira 70 kuruşa çıkarılan çiğ süt fiyatı geçici de olsa iyi. İki aydır süt üreticisi zarar ediyordu. Günlük 500 litre süt üretimi olan işletmeler aylık 10 bin TL zarar ediyordu. Artık bu zarar olmayacak. Fiyat daha iyi olsa üreticinin eli daha fazla güçlenir ama bu kriz ortamında bir nebze olsa bu fiyat üreticiyi rahatlattı" diye konuştu.



Üretici desteklenmeli

Süt üreticisinin yem fiyatlarındaki artış nedeniyle zarar ettiğini belirten Kartal, "Yem fiyatlarına devletin bir el atması lazım. Yem fiyatlarının düşürülmeli ama üretici de kazanmalı. Biz ithalata bağımlı olmak istemiyoruz. Bu nedenle devlet, gübre ve mazotta üreticiyi sübvanse etmesi lazım. Bu şekilde yem fiyatları düşer. Gerçekçi olmak lazım. Dışarıdan ithalat yaparak bu işler olmuyor. Kendi yerli üreticimize destek olarak bir yerlere gelmemiz lazım. Devletin bir yolunu bulup üreticiyi desteklenmesi lazım" şeklinde konuştu.

Üreticinin yüzü güldü

Süt üreticilerinin son dönemde maliyet artışları nedeniyle ineklerini kesime gönderdiğini akataran Kartal, "Maliyet artışları nedeniyle ineklerini kesen üreticiler var. Ulusal Süt Konseyi'nin yeni tavsiye fiyatını açıklamasının ardından üreticinin yüzü güldü. Üretici çok karamsardı. Çok kötü durumdaydık. Her ay 10 bin lira, 5 bin lira zarar edenler vardı. Zarar eden hayvanı kesiyor hayvancılık baltalanıyordu. Milli servet gidiyordu ancak bu fiyat kesimi durduracak. Ama yem fiyatları yeniden artarsa yeni kesimin önü açılır. Kalıcı bir çözüm lazım. Hayvancılık yapanların gidileri zamlandığında Ulusal Süt Konseyi hemen fiyat güncellemesi yapmalı" açıklamasında bulundu.

Küçük üretici kredi alamıyor

Aile işletmelerinin ve küçük üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Kartal, "Küçük işletmeler krizler karşısında mücadele etmeye çalışıyor. Küçük üretici desteklenmeli. Parası olan devletin imkanlarını kullanıyor. Küçük üretici bugün teminat gösteremediği için bankalardan kredi alamıyor. Küçük üretici desteklenmeli, hayvancılık yapanlara hazineden yer verilmeli. Bu memlekette taş ocağı açılıp mera bozulabiliyorsa hayvancılık içinde yer tahsisisi yapılabilir. Üretici kazanırsa köyünde kalır. Ama üretemezse, kazanamazsa şehre gidiyor" ifadelerini kullandı.