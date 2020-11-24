Suya yüzde 15 zam

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesi ve performans programı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. Meclis’te su fiyatına yüzde 15 zam yapıldı. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç su fiyatındaki artışın yükselen maliyetler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. 3 milyar 164 milyon 177 bin liralık 2021 yılı bütçesinin 1 milyar 200 milyon liralık bölümünün yatırımlara harcanması kararlaştırıldı. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira civarında yatırım öngörüyoruz. Bütçemizdeki gelir oranı 2 milyar 160 milyon lira. Popülist olan bir belediye 2 milyar 160 milyon lira gider bütçesiyle hiç borçlanmadan yoluna devam eder. Biz risk alarak 1 milyar 200 milyon gibi bir rakamla yatırım yapıyoruz, borçlanıyoruz. Bunun popülizm olmadığını çok net ifade etmek isterim” dedi.

Yüzülebilir Körfez

İZSU bütçesinde yüzülebilir Körfez hedefiyle ilgili projelerin de olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “İç Körfez’de tespit edilen temizlik değerlerinde ışık geçirgenliği yüzde 75.83, oksijen miktarı 5.71 miligram/ litre olmuş. Bu, Körfez’in temizlenmekte olduğunun göstergesidir. Benim çocukluğumda İnciraltı’nda, Göztepe’de balık yakalardık, sonra uzun yıllar boyunca yakalayamadık. Şimdi sahil boyunca çipura tutuluyorsa bu bir temizlenme göstergesidir. Biz Meles, Arap Deresi, Manda Çayı ve Bostanlı Çayı’nda, bunların hepsinde derelerin çıkış ağzındaki çamuru temizledik. Bu çalışmalar Körfez’in temizlenmesinde ciddi etki yarattı” şeklinde konuştu. 2021’de 126 kilometre yağmur suyu ve atık su ayrıştırma hattı yapımına başlayacaklarını ifade eden Soyer, “2022’de ise 250 kilometrelik hattın proje ihalesine çıkıyoruz. 2023’de 376 kilometrelik yağmur suyu atık su ayrıştırma projesi tamamlanmış olacak. Bu 376 kilometrelik proje, Körfez’e gelen kanallarla ilgilidir. Körfez’e gelen kanalların tamamını ayrıştırdığımızda, yani Körfez’e atık su değil sadece yağmur suyunun akmasını sağladığımızda yüzülebilir Körfez ile ilgili önemli bir aşama kaydetmiş oluyoruz. Bundan sonra eğer Orta Körfez’de bir sığlaşma varsa tarama işlemi yine yapılır. Şu anda Meles ağzında bunu yapıyoruz zaten. Ancak biz önceliği kirletmemeye verdik” dedi.

Kuraklık vurgusu

İZSU’nun öncelikli hedefinin su kaynaklarının korunması ve suyun tasarruflu kullanılması olduğunun da altını çizen Soyer, “Jeolojik olarak su kaybı var. Bunun da temel nedeni de silaj meselesi. 2019 yılı içinde 2 milyon ton pamuk, 4 milyon ton patates üretmişiz. 25 milyon ton ise silaj bitkisi üretmişiz. Bir silaj bitkisi 84 litre su tüketiyorsa, 25 milyon tonun hesabını siz yapın. Bu nedenle kırsalda fiğ gibi az su tüketen yem bitkilerini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Dünya kuraklığa doğru gidiyor. Bugün 300 metrede su bulunamıyorsa, yarın 600 metrede su bulunamayacak. Öncelikle tasarrufa kafa yormalıyız. Belki İzmir’de seferberlik ilan etmeliyiz. Çünkü pandemiden, depremden sonra bizi bekleyen tehlike kuraklık olacak” dedi

Dengeli bir bütçe

İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise İZSU Performans Programı ve Bütçe Tasarısı’nın İZSU Stratejik Planı’nın ilke ve hedeflerine bağlı olarak yapıldığına dikkat çekerek “2021 yılı bütçesi de rasyonel ve İzmir halkının ihtiyaçlarını karşılayan dengeli bir bütçedir” dedi. İZSU’nun 2021 yılı bütçesinden en büyük pay içme suyu yatırımlarına ayrıldı. Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp-kaçakları önlemek için harcanacak toplam miktar 462 milyon liraya yaklaşıyor. Önümüzdeki yıl sadece şebeke ve iletim hatlarının yapımı için kurum bütçesinden yaklaşık 236 milyon lira harcanacak. Yıl içinde 500 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattının imalatı hedefleniyor. Bu kapsamda Ödemiş’in içme suyu projelerinin, Halkapınar derin kuyuları içme suyu iletim hatları ve depo projesinin, Kınık’ta Arpaseki, Aziziye, Büyükoba, Poyracık, Kodukburun, Yayakent, Hamzahocalı, Arpadere, Çiftlik mahallelerinin içme suyu projelerinin, Kiraz 3. Etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanması hedeflenen çalışmalar arasında.

Atık su arıtma tesisleri

İçme suyunun üretimi ve arıtılması faaliyetleri için ise İZSU bütçesinden yaklaşık 178 milyon lira pay ayrıldı. Bu kapsamda Karaburun Mordoğan Göleti İçme suyu Arıtma Tesisi’nin tamamlanması, Foça, Yenifoça, Musabey Kuyuları, Dikili Çandarlı Göleti, Karaburun Bozköy Göleti ve Çeşme ilçesi içme suyu arıtma tesislerinin yapımında önemli aşamalar kaydedilmesi ve 4 adet de içme suyu paket arıtma tesisinin yapılması planlanıyor. İZSU Genel Müdürlüğü, atık su arıtma tesislerinin işletilmesi, yeni tesislerin projelendirilmesi ve yapılması için 2021 yılında 330 milyon liranın üzerinde harcama yapacak. Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için yapılacak çalışmalara ise yaklaşık 300 milyon liralık bütçe ayırdı.

Yağmursuyu şebekesi

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılındaki en iddialı işleri arasında yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılması çalışmaları yer alıyor. 130 milyon liranın üzerinde bir bütçe ayrılan bu çalışmalar kapsamında 126 kilometresi ihale edilecek yağmursuyu şebekesi ve toplayıcı hat imalatlarının 80 kilometrelik bölümü 2021’de tamamlanacak. Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek amacıyla yapılacak bakım, temizlik ve benzeri çalışmalar için 58 milyon liranın üzerinde harcama yapılacak. Sel ve taşkınları önlemek, etkilerini azaltmak için yapılacak dere ıslahları ve benzeri çalışmalar içinse kurum bütçesinden 50 milyon liradan fazla bir pay ayrıldı.

Su fiyatına % 15 zam

Meclis’te su fiyatının ortalama yüzde 15 oranında arttırılması kararlaştırıldı. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç su fiyatındaki artışın yükselen maliyetler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek “2019 yılının Eylül ayı ile 2020 yılının Eylül ayını kıyasladığınızda makine, ekipman ve teçhizat, enerji, personel giderleri, döviz kuruna bağlı olarak hizmet ve mal alımları ile yapım işlerin maliyetlerinin de arttığını görürsünüz. Enerjide yüzde 26, dövizde yüzde 40 artış var. Maliyetlerin bu kadar yükseldiği ekonomik şartlarda su fiyatının yüzde 15 gibi makul bir seviyede artırılmasını çok doğal karşılamak gerekiyor” dedi. İZSU’nun devletten, İller Bankası’ndan ve Büyükşehir Belediyesi’nden destek almadığını da sözlerine ekleyen Kökkılınç, kurum olarak İZSU’nun tek gelirinin su faturaları olduğunu belirtti.

Tarifeler nasıl olacak?

İzmir’de 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak yeni kademeli tarifeye göre konutlarda kullanılan 0-13 m³ arasındaki tüketimlerde suyun metreküp fiyatı KDV hariç 6,41 TL olacak. 14-20 m³ arasındaki tüketimlerde 6,92 TL; 21 m³ ve üzerindeki tüketimlerde ise 14,27 TL ödenecek. Konut dışı kademesiz tarife ise 16,35 TL oldu.