Suzuki Yeni Swift, Yeni Vitara ve Yeni Jimny modelleri ile piyasaya iddialı bir giriş yapan marka birçok ilde yaygın servis ve yedek parça ağına sahip.

Suzuki Servis Yıldırım Oto . Ülkemizde uzun yılladır satışta olan ve özellikle küçük kompakt otomobillerde büyük satış adetleri elde eden Suzuki firması Türkiye de satışa sunduğu yeni modellerle dikkat çekiyor. Suzuki Yeni Swift, Yeni Vitara ve Yeni Jimny modelleri ile piyasaya iddialı bir giriş yapan marka birçok ilde yaygın servis ve yedek parça ağına sahip. Japonya’nın en sağlam ve en güvenli otomobillerinden olan Suzuki ülkemizde hak ettiği satış adetlerini yakalamak için yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyası başlatmayı planlıyor.

Suzuki Servis İstanbul Yıldırım Oto Merkez Servisi Ataşehir de bulunan ve Suzuki Otomobillerine satış sonrası hizmet Yıldırım Oto Suzuki Servis 2019 yılında servis alanına yaptığı yatırımla günlük araç bakım onarımını 2 katına çıkarmaya başardı. Yeni yatırımlarla Japonya’da yedek parça ithalatında başlayan firma her geçen gün satış ve servis hizmet adetlerini artırıyor. Suzuki Otomobillerinde Orijinal Yedek Parça kullanmanın çok önemli olduğunu belirten Suzuki Servis Yıldırım Oto yönetim kurulu başkanı Yıldıray Yıldırım müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmak için sürekli çalışma yaptıklarını ve yenilik içinde olduklarını belirterek önümüzdeki yıl için kendilerine günlük 50 araç bakım ve onarım hedefi koyduklarını açıkladı.

Yeni bir filo yatırımı ile Rent A Suzuki markasını yarattıklarını uzun ve kısa vadeli kiralama şirketlerinin sadece Suzuki araç kiralaması yaptığını ve bu araçlara haftanın 7 günü 24 saat servis desteği garantisi verdiklerini ve bunun kendi sektörlerindeki ilk ve tek hizmet olduklarını belirtiler.