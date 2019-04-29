TAB Gıda'ya İŞKUR'dan istihdam ödülü

Türkiye'de hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında istihdama yapmış olduğu katkılarla İŞKUR tarafından ödüle layık görüldü. TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok'a ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk takdim etti.

Türkiye'de hızlı servis restoran sektöründe 1995 yılında Burger King ile faaliyetlerine başlayan ve çeyrek asırlık tecrübesiyle sektör lideri olan TAB Gıda, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında istihdama yapmış oldukları katkılar dolayısıyla İŞKUR tarafından ödüle layık görüldü. TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok'a ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk takdim etti.

TAB Gıda adına ödülü alan TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok konuya ilişkin olarak, "TAB Gıda olarak, çalışanlara ve istihdama yönelik yaptığımız katkıların İŞKUR tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük bir mutluluk. Türkiye'de 20 bini aşkın, Çin'deki yatırımlarımızla birlikte toplamda 50 bin civarında çalışanımız bulunuyor. Bugüne kadar TFI TAB Gıda çatısı altında 250 bini aşkın kişiye istihdam sağladık. SGK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu "en çok istihdam", "en çok kadın istihdamı" ve "en çok engelli istihdamı" sağlayan ilk 10 şirketten biriyiz. Mevcut çalışanlarımızın yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor. Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.