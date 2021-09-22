Talep çok ama araç yok!

Otomobil piyasasında ÖTV indirimi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı ancak tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi nedeniyle tüketiciler istedikleri aracı bulamıyor. Sektörde arzın talebe yetişmediğini ifade eden EGOD Başkanı Mehmet Torun, eski günlere dönüşün iki yıldan önce mümkün olmayacağını ve yatırım düşüncesiyle de araca olan talebin arttığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Otomobil piyasasında tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle sıfır araçta stok sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan ÖTV indirimi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı ancak tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle tüketici ya beklemek durumunda kalıyor ya da ikinci ele yöneliyor. Otomotiv sektöründe yaşanan arz sıkıntısını değerlendiren Ege Otomotiv Derneği(EGOD) Başkanı Mehmet Torun, araç üreticilerinin talebe yetişemediğini söyledi.

ÖTV düzenlemesi tüketiciye yaramadı



Bir süredir pandemiden kaynaklı araç üretiminde aksamalar yaşandığını ifade eden Torun, “Çip krizinden kaynaklı Türkiye’de de bazı araç üreticileri üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Çip krizi sadece bizi değil tüm dünyayı kapsıyor. Bunlara paralel olarak hammadde fiyatları ciddi oranda yükseldi. Ülkemizde ithal araçların tercih edilmesi, tedarik süreleri, ön siparişi alınmış olan ürünlerin beklenmesi bir de konteyner fiyatlarının yükselmesi, navlun fiyatlarındaki artış ciddi oranda bir durgunluğa sebep oldu. Talep var ama arz yetişmiyor. Arzın yetişememesinin en baş sebebi de çip krizi. Çip fabrikaları araç üreticilerine belirli oranlarda çip verebiliyor. Yeni bir çip fabrikasının kurulması da birkaç yılı bulan bir süreç olduğu aşikar. Araç üreticilerinin talebe yetişemiyor olmasından kaynaklı bir sorun var. Bayilerin elinde araç yok. Satılmış olan çoğu araç 60 gün 90 gün sonra teslim ediliyor. Bu nedenle ÖTV düzenlemesi tüketiciye yaramadı” dedi.

İki yıldan önce mümkün değil



Çip krizinin gelecek yılın ilk altı ayında da devam edeceğini belirten Torun, “Pandemide birçok şey değişti. Bilimsel çalışmalar, teknolojik yatırımlar ve araştırmalar otomotiv konusunda da devam ediyor. Otomobil önceden motorlu bir kara taşıtı iken artık teknolojik bir cihaz haline gelmeye başladı. Gün geçtikçe bu konuda teknoloji gelişiyor ve otonom sistemlere doğru ilerliyor. Eski satış rakamlarına yeniden ulaşmak ve insanların istedikleri araçları rahat bir şekilde bulması ancak pandeminin izlerinin silinmeye başlamasıyla olur. Eski günlere dönüşün iki yıldan önce mümkün olabileceğini öngörmüyorum” diye konuştu.

Yatırım aracına dönüştü



Pandemiyle birlikte insanların araca olan talebinin arttığına da dikkat çeken Torun, “Pandemiyle birlikte insanların bireysel araca yönelimi arttı. Döviz kuruna bağlı olarak sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve ikinci el piyasasını da yükseltmesi yatırım yapmayı düşünen kişileri de oldukça cezp ediyor. Yatırım olarak düşündüğümüzde son pandemi dönemiyle birlikte araçtan iyi bir getiri elde edildiği düşünülüyor. Araç fiyatlarındaki yükseliş iştahları kabarttı. Yatırım düşüncesiyle de talep artıyor. Her zaman yılın son üç ayı otomotive en çok talebin yaşandığı dönemdir. Bu senede böyle olacağını düşünüyorum. Ancak talebi karşılayabilecek arz yok. Otomobil artık gündelik kullanım aracından ziyade bir yatırım aracına dönüştü” şeklinde konuştu.

Vergi indirimi sektöre katkı sağlıyor



Araçtan alınan vergilerin aşağı çekilmesi gerektiğini kaydeden EGOD Başkanı Mehmet Torun, “Otomotiv yarattığı katma değerle birlikte dört, beş sektöre daha hizmet eden çok ciddi bir sektör. Bu sektörün devamlılığı için araç vergilerindeki indirim oranlarının, vergi rahatlamasının hem ülkemizin hem de sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Araçtan alınan vergilerin her zaman değerlendirilmesi ve daha aşağı çekilmesi gerekiyor” açıklamalarında bulundu.