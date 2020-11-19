Tapu harcında rekor üstüne rekor

Ekim ayında tüm gayrimenkul türlerinde 243 bin 309 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Buna göre ilk on ayda toplam gayrimenkul satış sayısı 2 milyon 224 bin 850 oldu. Sadece satış yolu ile elde edilen tapu harcı geliri ise 15 milyar lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İlk on ayda toplam satılan gayrimenkul sayısı 2 milyon 241 bin 850 adet oldu. Toplam tapu harçlarından elde edilen gelir ise ilk on ayda tüm zamanların rekorunu kırarak 15 milyar 479 milyon 433 bin 973 Türk Lirası olarak gerçekleşti. Bu durumda 2020 için yılında hedeflenen yaklaşık 16 milyar liralık hedefin de üstüne çıkılmış olacak” dedi.

İpotekli satışlar etkili oldu

Tapu harcı gelirlerindeki artışın nedenlerine de değinen Özelmacıklı “Özellikle konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş döneminde artan kredili satışlar, satışlarda gösterilen beyan değerini yükseltmiş oldu. 414 milyar 308 milyon değer beyanı üzerinden yapılan 2 milyon 241 bin satışı baz aldığımızda ortalama tapu satış beyan değeri 184 bin 806-TL oldu” dedi.