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Tarımda orta-uzun vadeli planlama şart

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, maliyet artışlarının üreticiye olan olumsuz etkisinin ortadan kaldırılmasının ancak orta-uzun vadeli planlamalarla mümkün olacağını söyledi

Tarımda orta-uzun vadeli planlama şart
28 Aralık 2022 Çarşamba 10:19

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclisi aralık ayı olağan toplantısı İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sürdürülebilir bir tarım sektörü için uzun vadeli planlamanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Üreticiyi tatmin edecek destek yok

Tarım sektörünün 2022 yılında genel ekonomik sorunların yanı sıra kendine has sorunlarla da mücadele etmeye çalıştığını belirten Kestelli, “Üreticilerimiz açısından en başta gelen zorluklardan biri kontrol edilemeyen maliyet artışları oldu. Bu artışın telafi edilebileceği üç yöntem var: Birincisi, verimliliğin artması. Kısa dönemde bu konuda ilerleme sağlamak çok mümkün görünmüyor. İkincisi, ürün fiyatlarının maliyetle orantılı artması. Bazı ürün fiyatlarındaki artış yeterli olsa da örneğin kütlü pamukta fiyatlar sadece yüzde 30-35 seviyelerinde arttı. Üçüncüsü ise destekleme miktarlarının artırılması. Mevcut bütçe imkanlarını düşündüğümüzde desteklemelerde de üreticimizi tatmin edici bir artışın olamayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla maliyet artışlarının üreticimize olan olumsuz etkisini ortadan kaldırmak ancak orta-uzun vadeli planlamalarla mümkün diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Üretici ekerken fiyatı bilmeli

Üreticileri ürün fiyatlarındaki istikrarsızlığın zorladığını ifade eden Kestelli, “Ürün fiyatları ekim yapılıp hasat edildikten sonra ancak bir sonuç olarak üreticimizin karşısına çıkıyor. Özellikle geniş alanlarda ekimi yapılan hububat, bakliyat, yem bitkileri, pamuk ve yağlı tohumlar gibi ürünlerde üreticilerimiz ekimi yaparken elde edeceği fiyatı bilebilmeli. Bu ürünler gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bir veya birkaçının ekim alanlarındaki, dolayısıyla arzındaki değişim, bir taraftan diğer ürünlerin piyasasını; diğer taraftan kullanıldıkları sanayinin dengelerini değiştirebiliyor. Ekilecek ürün kararlarının anlık koşullar ile değil, uzun vadeli olarak planlanmış fiyat ve üretim politikaları ile belirlenmesi gerektiğine inanıyor, yıllardır bunu savunuyoruz” diye konuştu.

Öncelik enflasyon olmalı

2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Kestelli, “Sadece bir yılda hem asgari ücret hem de işverene maliyeti yüzde 100 oranında artmış oldu. Bu artışı yüksek enflasyonun doğal sonucu ve çalışanların hakkı olarak görüyorum. Ancak bu artış piyasada talep artışı, işverenlerde ise maliyet artışı yaşanmasına; dolayısıyla da enflasyonu tetikleyici bir ortama neden oluyor. Bu kısırdöngüden çıkılması için enflasyonun düşürülmesi öncelikli konularımızdan biri olmak zorunda” dedi.

Toplantıda ayrıca İTB’nin 2023 yılı bütçesi 84 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Etiketler; #itb #ekonomi #izmir
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