Tarımsal ürün ihracatında patlama

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen “İlimiz bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, su ürünleri, süs bitkileri, fidan - fide gibi tarımsal birçok üründe ihracat yapmaktadır. 2019 yılının ilk 6 ayına baktığımızda bu limandan yaklaşık 202 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleşmiş" dedi

Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından olan İzmir'in 2020 yılı ihracatında ilk 6 ayını değerlendiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen "İlimiz bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, su ürünleri, süs bitkileri, fidan - fide gibi tarımsal birçok üründe ihracat yapmaktadır. 2019 yılının ilk 6 ayına baktığımızda bu limandan yaklaşık 202 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleşmiş. Bu yılın aynı döneminde ise tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamın her alanını etkileyen korona virüse rağmen bu rakamı 320 bin tona çıkarmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İzmir tarımsal ürün çeşitliliği, verimli toprakları, bilinçli üreticileriyle oldukça şanslı bir il. Ve bizler hep birlikte bu süreçte üreterek durumu avantaja çevirdik" dedi.

2019 yılının ilk yarısında İzmir'den yaklaşık 128 bin ton bitkisel ürün, 45 bin ton da hayvansal ürün ihracatı yapıldığını söyleyen Özen "2020 yılının başından bu yana İzmir'de bitkisel ürünler ihracatında 211 bin tonu aşan ihracat rakamına ulaşmış bulunmaktayız. Bu rakamlara bakıldığında %65 oranında bir artış gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Yaş Meyve ve Sebze, Meyve Sebze Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Fındık ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı, Tütün, Süs Bitkileri ve Mamulleri kalemlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitkisel Ürünler ihracatımızda 2020 yılı ilk yarısında 1.508.899.020 USD değer elde ettik. İzmir özellikle kuru meyve ve mamullerinde bu yılın ilk altı ayında 43 bin tona ulaşan üretim miktarı ile geçen yılın aynı dönemine göre %67 oranında artış sağlanmıştır. Tüm bitkisel ürünler ihracat kalemlerimizde %50'lik bir artış söz konusu. Bir tek süs bitkilerinde bir gerileme var. Bu da tüm dünyada etkili olan Covid-19 süreciyle alakalı. Üretimimiz hız kesmeden devam ediyor ve biliyoruz ki yılsonuna kadar süs bitkileri ihracatında da hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız. Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamullerine baktığımızda ise bir önceki yılın ilk yarısında 44 bin ton olan ihracat rakamımız bu yıl 60 bin tona ulaşmak üzere. Bu rakamda da % 33,47'lük bir artış söz konusu" dedi.

İzmir'den Süt ürünleri ihracatı; Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, KKTC, Azerbaycan, Bahreyn, Umman ve ABD ülkelerine yapılıyor. Ayrıca İzmir'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ürünleri ihracatı yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülen 4 adet firma bulunuyor. Et ürünleri ihracatında ise Irak, Kongo, Angola, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Katar, Gana, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Kosova, Gine ve Arnavutluk ihracat yapılan başlıca ülkeler. İzmir ihracatının önemli ürünlerinden olan bal ve arıcılık ürünleri ihracatı ise Almanya, Suudi Arabistan, ABD, İspanya, Avusturya, Bulgaristan, Umman, Çin, Belçika ve Kosova ülkelerine yapılıyor.

Su ürünleri ihracatı deyince de İzmir'in en önemli nokta olduğunu söyleyen Özen "Yetiştiricilik yoluyla elde edilen Çipura, Levrek, Granyöz, Alabalık ve Orkinos, Avcılık yoluyla elde edilen Deniz Patlıcanı, Ahtapot, Sübye, Çinekop, Mezgit, Karides, Gümüş Balığı, Deniz Salyangozu ve Midye ihracatı gerçekleştiriyoruz. Orkinos ihracatının %100'ü ilimizden yapılıyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk midye dolma ve balık döner ihracat izni verilen firmaları da ilimizde bulunuyor" dedi.

İzmir ihracatının bir diğer önemli kalemi olan Tohum, süs bitkileri, meyve / asma fidan ve üretim materyali ile sebze ve çilek fideleri ihracatını da değerlendiren Özen; "20.933.305 USD olan üretim değerimiz bu yıl 16.937.579 USD. 2020 yılı ikinci yarısında bu rakamda da 2019 yılını geride bırakacağımızı düşünüyoruz. Meyve fidan ve sebze/çilek fideleri ihracatında biber, armut, lahana, patlıcan, şeftali ve zeytinde adet olarak daha fazla olmak üzere toplam 27 türde ihracat gerçekleşmiştir. Tohum ihracatında ise biber, mısır, soğan, kavun, karpuz, ıspanak, hıyar ve çim de 17 türde ihracat gerçekleşti. Süs Bitkileri, Tohum ve Meyve/Asma Fidan ve Sebze/Çilek Fideleri İhracatı en çok; Danimarka, Hollanda, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kanada ülkelerinde görülmek ile birlikte bunlardan başka Irak, Kosova, Bulgaristan, Tunus, Libya, İsrail, İran, İtalya, Romanya, ABD, Türkmenistan, Kıbrıs, Japonya, Almanya, Tunus, Fransa, KKTC, Suriye ülkelerine olmuştur" dedi.



