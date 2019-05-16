Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Araç sahibi olmak isteyen ancak nakit noktasında sıkıntı yaşayanlar rotasını taşıt kredisine çeviriyor. Araç sahibi olmak isteyenlere finansman desteği sağlayan taşıt kredisi çeşitli kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Araç kredisi hesaplama işlemlerinde aracın değerinin belirli bir miktarı kredi olarak alınabiliyor. Araç tutarının 120 bin TL’ye kadar olan kısmı için aracın % 70’i; 120 bin TL’yi geçen kısmı için % 50’si oranında taşıt kredisi talep edilebiliyor. İkinci el araçlar için kullanılan kredilerde kasko değeri de hesaplama işlemine dahil ediliyor.

Faiz oranları ise hangi kuruluştan araç kredisi talep edildiğine ya da kişinin taleplerine bağlı olarak değişebiliyor. Bu arada taşıt kredisi hesaplamak için siz de çok sayıda kişi gibi TEB Cetelem internet sitesine tıklayabilirsiniz. Çünkü sitede bir hesaplama aracı mevcut ve bu aracı kullanarak hesaplama işleminizi gayet kolay ve hızlı bir biçimde yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda site üzerinden TEB Cetelem araç kredisi ürün seçeneklerine de mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Araç Kredisi Seçeneklerini İyi Değerlendirin!

Bu kuruluş farklı araç kredisi ürün seçenekleri sunarak herkesin kendi bütçe durumuna ve gelir durumuna bağlı olarak tercih yapmasına olanak tanıyor. Sıfır km araç, ikinci el araç ya da motosiklet için kredi kullanmayı düşünenler gerçekten avantajlı olan bu seçenekleri değerlendirebilir. Bu sayede bütçenizi zorlamadan geri ödemenizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir kredi seçeneğinden faydalanmış olacaksınız.