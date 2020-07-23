İnsanların çalışmak kadar tatile de ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için kişilerin maddi durumlarının tatil masraflarını karşılayacak durumda olmaları gerekir.

Ancak bankalar insanların tatil yapabilmeleri için uygun koşullarla tatil kredisi imkanı verirler. Bu kredi bankaların ihtiyaç kredileri türleri arasında bulunur ve genellikle bankalar tarafından yaz ayları yaklaşırken veya yaz aylarında verilir. Bu krediyi kullanan kişiler kredinin taksitlerini 3 ay ve 60 ay aralığındaki vadelere göre ödeyebilirler.

Tatil kredisinden yararlanmak isteyen kişiler Hangi Kredi üzerinden ihtiyaç kredisini ve türlerine ulaşıp tatil kredisiyle ilgili bilgilere ulaşabilirler. Ayrıca kredi tutarına ve vadesine bağlı olarak en uygun tatil kredisini veren bankanın hangisi olduğuna inceleme yaparak karar verebilirler.

Tatil İçin Kredi Başvurusu Hangi Bankalara Yapılır?

Günümüzde insanların tatil yapabilmesi için kredi veren farklı bankalar vardır. Bu bankaların isimleri şunlardır;

ING Bank, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Denizbank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, TEB, Halkbank ve Vakıflar Bankası’dır. Bu bankaların tatil için verdikleri krediler için belirledikleri faizler farklıdır. Örneğin ING Bank’ın uyguladığı faiz oranı %0,79 iken Garanti BBVA’nın uyguladığı faiz oranı %1.59’dur. Faiz oranları dışında bankaların kredi vermek için sundukları şartlarda da değişiklikler olabilmektedir. Bu oranların tamamı Hangi Kredi üzerinde yapılan detaylı incelemeyle öğrenilebilir.

Tatil Kredisinin Kişilere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Tatil yapmak ve tatil için harcayacakları parayı taksitle ödemek isteyenler bankaları tercih edebilirler. Bankaların tatil yapmak isteyenler için sundukları krediler son derece avantajlı kredilerdir.

Bir tür ihtiyaç kredisi olan bu kredilerin kişilere sağladığı avantajlar şunlardır;

Aldıkları tatil kredisiyle kişiler tatil için yapacakları harcamayı ceplerinden tek seferde ödemek zorunda kalmazlar. Bankadan aldıkları krediyi verip kendileri sonrasında küçük taksitlerle bir ya da iki yıl gibi sürelerde ödeyebilirler.

Maddi sıkıntı sebebiyle çıkamadıkları tatillere çıkabilirler.

Kamu bankalarından 10 bin TL’ye kadar olan tatil kredilerinden faydalanabilirler. Aldıkları bu parayı ise 3 yıla kadar ödeyebilirler.

Özel bankalarda tatil için kullandırılacak kredi tutarı değişiklik gösterebilir. Özel bankalarda ise 60 aya kadar vade vardır. Özel bankalarda da kredi erteleme imkanı verilebilmektedir.

Kamu bankaları tarafından verilen tatil kredilerinde 6 ay erteleme imkanı da bulunur. Bu sayede kişiler taksitlerini aylar sonra ödemeye başlarlar.

Bu avantajlar dışında bankadan bankaya değişebilen avantajlarda bulunur. Bu sebeple kişilerin hangi bankanın kredisini kullanacağına karar vererek ve Hangi Kredi’yi kullanarak karşılaştırma yapması gerekir.

Krediyi Kimler, Hangi Şartlarla Alabilir?

Özel ve kamu bankaları tarafından verilen tatil kredilerinde bankalar kişiler bazı şartlar sunarlar. Aranan şartları sağlayan kişilerde kredi kullanma hakkından yararlanabilirler. Bankalar tarafından sunulan şartlar arasında genellikle gelir belgesi aranır. Kredi çekmeyi düşünen kişilerin bir gelir belgelerinin olması ve bu belgeyle gelirlerini ispat etmeleri gerekir. Ayrıca sigorta şartı da vardır. Tatil kredisini kullanmak isteyen kişilerin en azından 3 aylık bir sigortalarının bulunması gerekir.

Bankalar tarafından aranan diğer şart ise kredi notudur. Bankalar kredi notu yüksek ve kredi geçmişi iyi olan kişilere kredi sağlarlar. Böylelikle kişilerin aldıkları krediyi ödeyip ödeyemeyeceklerinden emin olurlar. Bu şartlar dışında bankaların talep ettiği ekstra şartlar da bulunabilir. Bu şartlar arasında teminat, ipotek belgesi veya kefil olabilir. Kredi alacakları bankaların şartlarını, istedikleri belgeleri ve açıklamalarını öğrenmek isteyen kişiler Hangi Kredi’yi kullanarak tüm detayları öğrenip başvurularını yapabilirler.

Tatil Kredisinin Hesaplanması Nasıl Olur?

Tatil kredisine başvuracak kişiler çekmeyi düşündükleri kredi miktarına karşın toplamda ne kadar ödeme yapacaklarını merak ederler. Bu merakı ise Hangi Kredi’yi kullanarak giderebilirler. Sayfada yer alan tatil kredisine ait bölüme girerek kredi sorgulaması yaparlar. Sorgulamada alacakları kredi tutarını ve ödeme vadelerini girerler.

Sonrasında da sorgulama yaparak kendilerine en uygun krediyi verecek bankanın hangi olduğunu öğrenirler. Ayrıca ödeyecekleri taksit tutarını ve toplam ödeyecekleri miktarı öğrenirler. Bunun dışında bankanın detay bölümünü inceleyerek bankanın aradığı şartları, ödeme planını, istedikleri belgeleri, sigorta durumunu ve faiz oranlarını öğrenebilirler.



