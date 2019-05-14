Teknik tekstilde hedef 2 milyar dolar

Türkiye'ye 2018 yılında 26 milyar dolar döviz kazandıran, 17 milyar dolar dış ticaret fazlası veren tekstil ve hazırgiyim sektörleri en büyük ihraç pazarları Almanya'da teknik tekstil ihracatındaki pazar paylarını arttırmak için harekete geçti. Türkiye, 2018 yılında yüzde 13'lük artışla 1,7 milyar dolara ulaştığı teknik tekstil ihracatında, 2019 yılında 2 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 14-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek olan Techtextil/Texprocess fuarlarına yönelik Almanya Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek.

Türkiye'den 16 firma ile Techtextil/Texprocess Fuarına katıldıklarını belirten Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Almanya tarafından 21 firmadan katılan 27 kişi ile ikili iş görüşmeleri yapacakları bilgisini verdi.

Potansiyel artıyor

Techtextil/Texprocess Fuarı'nın; iki yılda bir düzenlendiğini ve teknik tekstil alanında dünyanın önde gelen fuarlarından olduğunu anlatan Eskinazi, "Elyaf, iplik, kumaş, koruyucu giysiler, ev tekstili, tekstil makineleri gibi teknik tekstil ile ilgili tüm tekstil -hazırgiyim ürünleri sergileniyor. Söz konusu heyet ile katılımcı firmalarımızın daha katma değerli ürünler üretmesi sağlanarak teknik tekstil ihracatı yapan firmaların ihracat potansiyelinin artırılması, teknik tekstil ihracatı yapmayan firmaların da ihracata başlamalarını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

5 yıllık çaba

Türkiye'nin teknik tekstil ihracatının 2018 yılında yüzde 13'lük artışla 1.7 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Eskinazi şöyle devam etti:

"2019 yılında 2 milyar dolar teknik tekstil ihracatı hedefliyoruz. Bunun için en büyük ihraç pazarımız Almanya'ya yönelik düzenlediğimiz Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonuna büyük önem veriyoruz. Almanya'ya yapılan teknik tekstil ürünleri ihracatımız 2018 yılında 163 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı hedefimiz 200 milyon dolar."

Katma değeri daha yüksek olan teknik tekstil ihracatımızı arttırmak için 5 yıllık bir çaba sonrasında 2016 yılında Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER)'ni kurduklarını hatırlatan Eskinazi, Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonunun üçüncü günü teknik tekstillerle ilgili seminerlere katılarak firmaların vizyonlarını geliştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

EHKİB ve ETHİB işbirliğinde düzenlenen 'Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu'nun ikinci günü EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, T.C. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi ve Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu'nun konuşmacı olacağı Almanya Tekstil ve Hazır giyim sektörleri hakkında Genel Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek.