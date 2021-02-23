Tekstil ürünlerinde yüzde 20 zam bekleniyor

Dolar kurundaki son aylardaki dalgalanma tekstil sektörünü de vurdu. Kurdaki artışla beraber hammadde fiyatlarının yüzde 40 arttığını dile getiren EBSO Diğer Tekstil Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Atınç Abay, bu artışın tekstil ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20'lik bir yükselmeye neden olacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Kurdaki son aylardaki yükseliş tekstil sektörünü vurdu. Sektörde Pandemi nedeniyle üretimde daralma yaşanırken hammadde fiyatlarında da dolar bazında yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Üretim maliyetlerindeki yükleşin tüketicilere de yüzde 20 oranında yansıması bekleniyor.

Dolar kurundaki yüksekliğin tekstil hammaddelerinde yüzde 40 oranında artışa neden olduğunu dile getiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Diğer Tekstil Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Atınç Abay, “Tekstil hammaddelerinde en belirleyici olan ipliktir. İplik fiyatlarına dolar bazında yüzde 40 zam geldi. Türk lirası bazında gelse hiç şaşırtıcı değil ama dolar bazında yüzde 40 çok büyük bir rakam. Yıllık üretici fiyat endeksleri yüzde 24 civarında açıklandı. Hammadde ise yüzde 24’ün de üzerinde bir zam gördü. Sadece iplikte değil, diğer girdilerde de artış var. Bunun en belirgini dolar bazında dışa bağımlı olduğumuz hammaddelerde. Yıllık pamuk üretimimiz 900 bin ile 1 milyon ton arasında belirtiliyor. Sektörün ise 2 milyon tonun üzerinde pamuk ihtiyacı var. Çok dillendirilmiyor ama dünyada pamuk üretiminde bir daralama olduğundan fiyatlar yukarıya gitmeye başladı. Sadece iplik olarak da bakmayalım diğer hammaddelerimizi de eklediğimizde ithalata dayalı bir sistem var. Dolar, Türk Lirası karşısında değer kazanınca ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatı artıyor. Başta iplik olmak üzere diğer yan ürünlerinde girdisinde bir artış yaşanıyor” dedi.

Üretim azaldı, girdiler arttı

Pandemi ile birlikte dünyada her sektörde değişiklikler yaşandığını dile getiren Abay, “Pandemi nedeniylede üretimde bir daralma yaşandı. İnsanların evde kalmasından dolayı yüksek adetli üretimler yok oldu. Bu dönemde küçük firmaların taleplerinde ise bir artış yaşandı. Büyük firmalar tarafından çok büyük alımlar olduğunda fiyatlar yükselmiyor. Euro bazında üreticilerimizin fiyatlarını çok yukarıya çekme şansı yok. Fakat girdileri dolar bazında arttığı için kar marjları araya sıkışmış durumda. Doların 7 liranın altına gelmesi de makası daraltmış durumda. En az yüzde 20 civarında mamul üründe bir artış bekliyorum” ifadelerini kullandı.