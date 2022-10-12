Tekstil ve konfeksiyon sektörünün kalbi İzmir’de atıyor

Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve Fashion Tech Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri fuarları, Fuar İzmir’de açıldı. Fuara 20 binin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor

FATİH ÖZKILINÇ- Hazır giyim sektörünü buluşturan Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve Fashion Tech Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri fuarları, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Toplam 50 bin metrekare alanda düzenlenen iki fuarda, 430’un üzerinde marka katılım gösterirken 50 ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

“Bizlere ilham veriyor”

Fuarların açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, fuarların, Fuar İzmir’de hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak fuarcılığın birçok sektöre nasıl katkılar sağladığının bilinciyle hareket ediyoruz. Yatırımların geri dönüş süresinin uzaması ve düşen karlılıklar nedeniyle üretim tesislerini kapatan yatırımcılar var. Bunu duyuyoruz, bu çok üzücü. Fuarlar, sektörlere gelecek için umut vermesi anlamında bizlere ilham veriyor. Ziyaretçiler, değişimin dinamiklerini yakından gözleme, yenilikleri görme ve ticari iş birlikleri yapma şansı buluyorlar bu fuarlarda. Bu iki fuarın da sektör profesyonellerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Biz de bu ve diğer projelere Büyükşehir olarak destek olacağız ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi

“Katalizör etkisi yaratacak”

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım ise yaptığı konuşmada, “Fuarların, büyüme potansiyeli olan bir sektörde katalizör etkisi yaratacağını düşünüyorum. Fashion Prime düzenlendiği ilk yıldan beri büyüyen, etkisini güçlendiren bir yapı. Fashion Tech Fuarıyla da güçlerini birleştirdi. Fuarların, yakın zamanda uluslararası unvanı alarak Avrupa’daki önemli etkinliklerden biri olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Çıtayı daha yükseğe çıkaracağız”

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise, fuarların, ticareti geliştirmede ve faydası olduğuna inandıkları etkinliklerin başında geldiğini belirterek, “İki fuarın aynı tarihlerde gerçekleştirilecek olması gerçekten fuarlara ivme kazandırmaktadır. Bu fuarlarda, yeni teknolojiler, yeni koleksiyonlar sergilenmektedir. Ziyaretçiler, yeni teknolojileri burada inceleyebilirler. Gerçekleşecek söyleşilerde Türkiye hazır giyiminin önemini konuşulacak. Konfeksiyon ve tekstil sektörümüz ihracatta geçen yıl rekorlara imza attı. Katma değerli ürünler üreterek bu çıtayı daha yükseğe çıkaracağımıza inancımız sonsuzdur. İki fuarın da sektörümüze faydalı olacağına inanmaktayız. Fuarlarımız her geçen yıl büyümekte ve bizim de dileğimiz bu iki fuarın birlikte büyümesi” ifadelerini kullandı.

İhracatta üçüncü

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise, tekstil ve hazırgiyim sektörünün, bu kötü ortamda bile iyi ihracat rakamlarıyla karşılarına çıktığını belirterek, “9 aylık rakamlarda geçen yıla göre yüzde 10 artışla, 19 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu kapsamda, otomotiv ve kimya sektörünün arkasından 3’üncü sırada yer alıyor. Hazır giyim gelişmekte olan ülkelerin iş gücüne katkısı, düşük sermayeyle kurulması açısından Türkiye için vazgeçilmez bir sektör. Bu anlamda ihracat çok önemli. Fuarlar da ihracata katkı sağlayan etkinlikler. Amacımız yurt dışına çıkmadan yurt dışına çıkmadan Türkiye’deki fuarlarla yabancıları buraya çekerek işimizi bitirmek. Bizler, pandemi döneminde fuar yapamadık ama dijital ortamlarda işimizi yürütmeye çalıştık ama gördük ki hazır giyim dijital ortam da olmuyor. Dokunup hissetmek gereken bir sektör, tekstil ve hazırgiyim sektörü” ifadelerini kullandı.

Yeni teknolojiler sergilenecek

12-15 Ekim 2022 tarihlerinde açık kalacak olan ve sektöre güçlü bir ticaret kapısı açacak fuarlarda; kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojileri aynı anda sergilenirken aynı zamanda defileler, söyleşiler ve sergiler gerçekleştirilecek. Fuarlarda birçok ürün ve makine de Türkiye’de ilk kez Fuar İzmir’de görücüye çıkacak.