Tekstilci güçbirliği yapacak

Ege Bölgesi'nde yıllık 100 milyon dolarlık ihracat potansiyeline ulaşan Egeli Teknik tekstil ihracatçıları, dünya teknik tekstil pazarından daha fazla pay almak için Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi'nde kümelenme kararı aldı.

"Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Artırılması" URGE projesinde; Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi sektörün güçlü oyuncularından 11 firma bir araya geldi. Amaçlarının katma değerli ürün üretiminin artırılması ve Ege Bölgesi'ndeki teknik tekstil ürünleri ihracat potansiyellinin net bir şekilde ortaya çıkarılması olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, URGE Projesi ile Ege Bölgesi'nde güzel bir sinerjinin oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ürün çeşitliliği zenginleşecek

Teknik tekstil üretimi yapan firmaların ürün çeşitliliklerini artırmalarını amaçladıklarını anlatan Eskinazi, "Teknik tekstilde deneyim sahibi firmalarımızın ürün çeşitliliği zenginleşince ihraç pazarlarında genişlemeler olacak bu da ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek. Teknik tekstil üretimi olmayan firmalarımızın ise; konvansiyonel üretimden teknik tekstil üretimine geçmelerini sağlamak istiyoruz. URGE Projemizin kazanımlarından bir diğeri ise; Projede yer alacak firmalar arasında bir deneyim paylaşım havuzu oluşacak. URGE Projesinde yer alan her firmamız kazançlı çıkacak" şeklinde konuştu.

Yeni bir vizyon

Türk Konfeksiyon Sektörünün 1980'lerden 2000'li yılların başına kadar ucuz iş gücü, ihraç pazarlarına coğrafi yakınlık avantajlarını kullanarak basic ürünler üreterek, dünya çapında büyük bir üretici konumuna geldiğine dikkati çeken Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2000'li yıllarda sektörün AR-GE ve Tasarıma yatırım yaparak kendini farklı bir kulvarda konumlandırdığını bu sayede iki sektörün toplamda 26 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını, günümüzde ise Türk Hazır Giyim Sektörünün yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu, bunun da teknik tekstil olduğunun altını çizdi.