Tekstilci yatırımlarına teşvik bekliyor

Denizli'de üretim yapan tekstil firmalarının yoğun bir şekilde katıldığı Heimtextil Fuarı sonrasında firmalar, Denizli Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantıda fuarı değerlendirdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci ve Denizli İhracatçılar Birliği Hüseyin Memişoğlu'nun açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, sektöre ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

Ülkenin vazgeçilmezi

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün 4 milyona yaklaşan istihdamıyla imalat sanayindeki toplam istihdamın yüzde 25'ten fazlasını üstlendiğini belirten Kasapoğlu, şunları söyledi: "Tekstil ve konfeksiyon sektörü ülkemiz için vazgeçilmez bir sektördür. Özellikle yerli otomobilin gündemde olduğu bugünlerde yüksek teknolojili üretimler dillere pelesenk olmuş durumda ama bugün Dünya ticaretinde Türkiye'ye 4. lük sağlayan ve gerek yarattığı istihdamla gerekse ihracatıyla ülke ekonomisine sürekli katkı sağlayan başka bir sektör yok. Tarıma dayalı imalat dışında son 10 yıldır sekmeden dış ticaret fazlası veren tek imalat sektör tekstil ve konfeksiyon sektörü. İhracatının yarısını Avrupa'ya yapan Denizli tekstil sektörü, tekstil ve hammaddeleri ihracatında Türkiye'nin 6. ve hazır giyimde Türkiye'nin en büyük 4. ihracatçısı konumundadır."

Rakamlar ortada

Sektör yatırımcıları olarak çok yalnız bırakıldıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Tekstil ve konfeksiyon, düşük teknoloji sınıfına girdiği için desteklerden hep asgari düzeylerde faydalanıyor. Halbuki yarattığımız katma değer ve istihdamla ülke ekonomisine verdiğimiz doğrudan ve dolaylı katkı rakamlarla ortada. Özellikle bölgesel teşvikler, biz tekstil yatırımcılarına çok zarar verdi. TÜİK tarafından açıklanan son GSYH verileri de gösteriyor ki, en yoğun teşviklerin verildiği illerde herhangi bir ilerleme yaşanmamışken, tekstil ve konfeksiyon sektörünün kümelendiği ve teşviklerden en az yararlanan 1. ve 2. bölgelerde GSYH hem miktarsal hem de oransal olarak artmış durumda. Bölgesel teşvikin bizi ileriye götürmediği artık anlaşılmalı ve bu yanlıştan dönülmeli devlet destekleri yeterli hale getirilmelidir" diye konuştu.