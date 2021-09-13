İLK GÜNKÜ GİBİ!
İLK GÜNKÜ GİBİ!
0
'SEVGİLİM' KAZANDI!
'SEVGİLİM' KAZANDI!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0
ONLARA DA KORONA AŞISI!
ONLARA DA KORONA AŞISI!
0

Temmuz ayında 683 milyon dolar açık verdik

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu

Temmuz ayında 683 milyon dolar açık verdik
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, temmuzda hizmetler dengesi kaleminin geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler temmuzda 2 milyar 118 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 306 milyon dolar artışla 702 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler ise 19 milyon dolar azalışla 55 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 127 milyon dolardan 1 milyar 122 milyon dolara revize edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cari açık #cari açık ne kadar #dolar #türkiye cari açık #cari açık temmuz
Önceki Haber
Dolar ne kadar?
Sonraki Haber
İzmir'de Suriyeli baba ve oğlunu kaçırıp fidye istediler
Dolar ne kadar?
Dolar ne kadar?
0
Çip krizi sürüyor. Otomobil devi üretimi düşürecek!
Çip krizi sürüyor. Otomobil devi üretimi düşürecek!
0
İşsiz sayısı yine arttı!
İşsiz sayısı yine arttı!
0
Çiftçi: İthalata değil, yerli çiftçiye destek verin
Çiftçi: İthalata değil, yerli çiftçiye destek verin
0
Ayakkabı sektörü İzmir'de bayram etti
Ayakkabı sektörü İzmir'de bayram etti
0
Bayraktar'dan devlete çağrı: Girdi fiyatlarına üretici yetişemiyor
Bayraktar'dan devlete çağrı: Girdi fiyatlarına üretici yetişemiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.