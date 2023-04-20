Tepsiyle değil gramla baklava

Bayramların değişmez lezzeti baklavanın fiyatı bir yılda yaklaşık yüzde 60’ın üzerinde arttı. Geçmişte tepsi tepsi baklava sipariş veren vatandaşlar bugün bir kilogram, 500 gram baklavayı ancak alabiliyor

FATİH ÖZKILINÇ-Ramazan bayramına sayılı saatler kala bayramların değişmez lezzeti baklava satışları ise üreticiyi sevindirmedi. Baklava üreticileri geçen yıllara göre bayram öncesi verilen siparişlerinin azaldığını ve eski alım gücünün olmadığını kaydetti. Maliyetlerdeki artışlar nedeniyle bir yılda baklavanın kilogram fiyatında yaklaşık yüzde 60’lık bir artış yaşandı. Vatandaşlar ise bayramda ikram etmek için tepsiyle aldığı baklavayı bu sefer gramla almaya başladı.

ALTINLA YARIŞIYOR

Baklava satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, “Arkadaşlarımız bayram öncesi harıl harıl çalışarak hazırlıklarını yaptılar. Ama piyasada kırıklık var. İmalatçılar ürettikleri baklavaları satabilecek mi, bilemiyoruz. Maliyetler bir yılda yüzde 60’ın üzerinde arttı. Un, yağ, şeker, yumurta fiyatları yükseldi. Özellikle yumurtanın bir kolisi 80 TL oldu. Antep fıstığının kilogram fiyatı 500 liranın üzerinde, altınla yarışıyor. Ceviz deseniz hakeza öyle. Arkadaşlarımız malzemeyi pahalı alarak bir hazırlık yaptılar. İnşallah, satabiliriz diye ümit ediyoruz. Tabi ki gerek hammadde, gerek enerji gerekse de işçilik maliyetleri yükselince ürün satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bugün iyi bir baklava alıp yiyeceğim diyen bir insan fıstıklı baklavanın bir kilogramı için minimum 300-350 TL ödemek zorunda. Cevizli baklavanın kilogram fiyatı ise 150-200 TL arasında. 150 TL’nin altında cevizli baklava olamaz, mümkün değil” ifadelerini kullandı.

BAKLAVA YERİNE ŞEKER

Baklava satışlarının geçen bayramlara göre daha az olacağını kaydeden Esen, “İnsanların alım gücü düştü. Eskiden bayramlar çok iyi, çok güzeldi. Bugün bayramlar çok pahalı oldu. Biz 350 TL’ye baklava satmak istemiyoruz 200 TL olsun herkes yesin istiyoruz ama olmuyor. Ortalama bir tepside 3,5 kilogram baklava bulunuyor. Eğer bir vatandaşımız bir tepsi fıstıklı baklava almak isterse minimum bin TL ödemek zorunda. Bin TL de bir tatlı için insanlara yüksek geliyor. Biz tepsi baklava neredeyse asgari ücretin sekizde biri. Eskiden Ramazan bayramı öncesi tepsi tepsi sipariş gelirdi. Artık onlardan eser kalmadı. Şimdi insanlar bir kilogram, 500 gram baklavayı ancak alabiliyor. Vatandaş, bayramlarda baklava yerine daha uygun diye şeker ikram ediyor” diye konuştu.