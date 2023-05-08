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TESK Başkanı Palandöken: Prim gün sayısında norm birliği sağlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacak esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının 7 bin 200'e indirilmesiyle norm birliğinin sağlandığını söyledi

TESK Başkanı Palandöken: Prim gün sayısında norm birliği sağlandı
08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:49

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti. Palandöken, çıkışta yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük esnafın sigorta prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne indirileceği açıklaması hakkında konuştu. EYT düzenlemesinin, Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Palandöken, "Yaklaşık 2,5 milyon insanı ilgilendiriyordu. EYT'deki en büyük problem, sosyal güvelikteki prim eşitlenme sayısıydı. SSK'lılar 7 bin 200 günde, esnaf ve sanatkarlar ise 9 bin günde emekli oluyordu. Dolayısıyla burada esnaf ve sanatkarın bir bölümü EYT'den yararlanamadı. SGK'nın kurulmasındaki en önemli amaç, norm birliğinin sağlanmasıydı. Yani, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lunun aynı haklardan yararlanmasıydı. Şimdi bunu, 7 bin 200 günle birlikte aldık" diye konuştu. Palandöken, staj dönemindeki çalışmalarının sigorta kapsamında sayılmasını isteyenlerin durumlarını da Bakan Bilgin ile görüştüklerini söyledi.

'5 YILDAN FAZLA FARK EDİYOR'
Bundan sonraki süreçte, diğer sorunların giderilmesi için Bakan Bilgin ile çalışma başlatacaklarını bildiren Palandöken, "Tabii önümüz seçim. Bu haftanın sonunda bu meseleleri müzakere edip neticelendirmemiz mümkün değil ama norm birliği netice itibarıyla halledilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte böyle problemlerde karşılaşmamız mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.
Palandöken, esnafla ilgili düzenlemeden yararlanacak kişi sayısına ilişkin, "1 milyon ila 1 milyon 200 bin civarındaki insanın bundan yararlanacağını varsayıyoruz. Aynı süreçte, vefat edip de ailelerinin aylıklarını alabilmesi ile ilgili problem de çözülmüş oluyor. 7 bin 200 günle 9 bin gün arasındaki mesafe de 5 yıldan fazla fark ediyor. Dolayısıyla bu da halledilmiş olacak. Esnaf ve sanatkarın temsilcileri için bu meselenin halledilmesi önemli. Çalışmada emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tekrar tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.  ()


Kaynak: DHA
Etiketler; #prim gün sayısı #tesk
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