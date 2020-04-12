THK taşınmazları neden satılıyor?

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 2019 Ekim ayında kayyum atanan Türk Hava Kurumu’na ait 11 uçağın ve 10 taşınmazın satışa çıkarılması hakkında bilgi edinme başvurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı, ‘THK’nın mallarının satışa çıkarılmasının nedeni nedir?’ diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca THK’nın kuruluş amacını hatırlatarak ‘ Türk Hava Kurumu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş olup, amacı, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet göstermektir.’ dedi. Bugün gelinen noktada AKP iktidarının THK’yı kuruluş amacından uzaklaştırdığını belirten Gülizar Biçer Karaca ‘ THK, kamuoyunda en çok tartışılan kurumlardan biri haline gelmiştir. Özellikle de 2019’un yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında THK’nın yangın söndürme uçaklarını kullanmaması büyük tepkiye yol açtı.’ dedi

Uçakların ihalesi bugün!

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türk Hava Kurumu’na kayyum atandığını ve satışa çıkarılan uçaklar ve taşınmazlarla birlikte kayyumun THK’yı yönetemediğinin göstergesi olduğunu belirtti ve ‘ THK’ya ait 7 taşınmazının satış ihalesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşınmazların bedeli ilanlarda belirtilmezken, kurum son bir ay içinde 10 taşınmazını satışa çıkarmıştır. 2 Nisan’da ise 11 uçağının satış ihalesi yayımlanmıştır. Uçakların ihalesi 13 Nisan’da, taşınmazların ihalesi ise Mayıs ayında yapılacak. Korona salgını devam ederken THK’nın malları neden satışa çıkarılıyor?’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ‘THK’nın mallarının satışa çıkarılmasının nedeninin, ihale bedellerinin ve elde edilen gelirlerin nereye harcandığının kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından biri olan THK ile ilgili her sürecin şeffaf yönetilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi şarttır.’ dedi.