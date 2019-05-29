Ticaret Bakanlığı ile Basın İlan Kurumu arasında iş birliği

Ticaret Bakanlığı tarafından satışı yapılan araçlara ilişkin e- ihale duyuruları Türkiye’nin ilan portalı ilan.gov.tr’de.

Ticaret Bakanlığı ile Basın İlan Kurumu arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Bakanlığa bağlı Bölge ve İşletme Müdürlüklerinin tasfiyelik hale gelen araçlara ilişkin ihale satış duyuruları ilan.gov.tr internet sitesindeki “Kurum Harici İlanlar” bölümünde “Ticaret Bakanlığı İlanları” sayfasında yayınlanmaya başladı.

Ticaret Bakanlığının www.eihale.gov.tr internet sitesi ile birlikte www.ilan.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşılan ihale ilanlarında satışı yapılacak olan araçların görseli, detay bilgileri, ihale dosyası, ihale başlangıç ile bitiş tarihleri ve ihale teminat bedeli yer alıyor.

İhale süreci nasıl işliyor?

Satılan menkuller için yapılan elektronik ihalelere katılmak için eihale.gov.tr internet sitesinde bulunan e-ihale sistemine kayıt olunması ve katılmak istenilen satış ihalesi için gerekli olan teminat bedelinin ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Satışlarda ihaleye verilen en yüksek teklifin işletme tarafından belirlenen satışa esas bedelin yüzde 75’i ve üzerinde olması halinde satış gerçekleşmektedir. Değerlendirme sonucunda teklifi uygun bulunan menkulün satışı gerçekleşmekte, uygun bulunmayan araç ise yeniden satışa sunulmakta ya da diğer tasfiye yollarından birine tabi tutulmaktadır.

Tasfiyelik hale gelmiş araç satışına ilişkin ihale süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte, ihalelere katılan kişi sayısı ile rekabetin ve elde edilen gelirlerin daha da artırılması amaçlanmaktadır.

Kurum harici ilanlar sayfası her geçen gün büyüyor

Basın İlan Kurumu, gazetelerde yayınlanan resmi ilanların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal duyurularının da potansiyel muhatabı olan daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla daha önce Vakıfbank, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve Halkbank ile işbirlikleri yapmıştı. “Kurum Harici İlanlar” bölümünden işbirliği yapılan kurumların ihale, gayrimenkul ve menkul satış ilanları ile fuar duyurularına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.