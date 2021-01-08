Tire Süt şimdi de Ankara'da

Kooperatifçilik alanındaki başarılarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşarak Birleşmiş Milletler tarafından Dünyaya Örnek Kalkınma Modeli seçilen Tire Süt Kooperatifi, şimdi de ürünleriyle ülke çapında aranan bir marka haline geldi

Tüketicilerden gelen talebi karşılayabilmek için altyapısını sürekli güçlendiren Tire Süt Kooperatifi, geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki 150 zincir mağaza şubesinde ürünlerini raflara koydu ve İstanbul’daki ilk marketini de açtı.

Kooperatifin üreticiyle tüketiciyi buluşturma misyonu doğrultusunda bu hafta da Ankara raflarında yerini aldı.

İlk etapta Ankara’daki 37 noktada yer alan Tire Süt Kooperatifi, artan talebi karşılayabilmek için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Başkent’in 37 noktasında satışa sunulan Tire Süt ürünleri büyük ilgi gördü ve kooperatifin sosyal medya hesaplarına tüketicilerden memnuniyet mesajları yağdı.

Kooperatif Başkanı Eskiyörük, “Geldiğimiz noktayı, Türkiye’deki kooperatifçilik sisteminin geleceği açısından fazlasıyla önemsiyor, yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. Tire Süt Modelini geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

İzmir’de yerel bir marka olarak doğmalarına rağmen, yurt içi ve yurt dışında tanındıklarını söyleyen Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz Okul Sütü ve Süt Kuzusu projelerindeki başarılarımız ve Birleşmiş Milletler tarafından ‘Örnek Kırsal Kalkınma Modeli’ seçilmemiz, bizi parmakla gösterilen bir kooperatif haline getirdi.

Gıda güvenirliği ve sağlıklı beslenmeye önem veren bilinçli insanların öncelikli tercihi haline geldik. Tire Süt ürünleri, İzmir’in dışında Aydın, Manisa ve Bodrum’da da giderek yükselen bir ivmede satılıyor.

İstanbul ile Ankara’daki zincir mağazalar ve şarküterilerden gelen talebin de kısa sürede artması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

Kaliteli ürünün kaliteli hammaddeden sağlandığını belirten Eskiyörük sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artan talebi karşılayabilmek için yeni projeler geliştirmekteyiz. Kontrollü, güvenli ve sağlıklı üretim modelinden asla taviz vermeyeceğiz. Tüketicinin bize güvenine layık olmak için yatırım ve projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz”

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞLİYOR

Ortaklarından topladığı sütü 3 kademeli kontrolden geçirip kaliteye göre fiyatlama yapan Tire Süt Kooperatifi, 2006 yılından bu yana da soğuk zincir uygulamasını başarıyla sürdürüyor.

Et ürünlerinin üretiminde ise sadece ortaklarının yetiştirdiği, sağlıklı ve yerli hayvanlar kullanılıyor. Veteriner hekimlerin sağlık kontrolünden geçen hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi kesimhanesinde kesilmeden önce ikinci sağlık kontrolünden daha geçiriliyor. Kooperatifin özel soğuk havalı aracıyla taşınan etler, hijyen ve belge kontrolleri yapılmadan et üretim tesisine alınmıyor.

2008 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile kurduğu süt tesisini daha sonra kendi öz kaynakları ile büyüterek kapasitesini 8 katına çıkaran Tire Süt Kooperatifi, geçtiğimiz yıl da İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) desteğiyle bölgenin en modern et işleme tesisini hayata geçirdi.

Ürünlerini tüketiciye ulaştırmak için Çiftçim Market projesini de hayata geçiren kooperatif, Tire, Bornova, Narlıdere ve Karşıyaka’da toplam 5 satış mağazası, İstanbul’da ise 1 adet satış noktası açtı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “Güvenilir Gıda Üretimi Ödülü” alan tek kooperatif olan Tire Süt Kooperatifi, ürün yelpazesine pastörize süt ve yoğurt ile birlikte ayran, tereyağı, peynir çeşitleri, Tire şiş köfte, sucuk, kavurma, döner, Tire şiş sucuk, sucuk döner ve pastırmayı da ekledi.

Mahmut Eskiyörük “Üreticiyi korumadan, tüketiciyi koruyamayız. Tarımdaki yapısal sorunlarının çözümü için, konuya sosyo-ekonomik açıdan bakarak kooperatifleşmeyi geliştirmeliyiz” dedi.