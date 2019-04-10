Tire Süt'ten ikinci mağaza

Tire Süt Kooperatifi, kooperatifçiliğin temel ilkesi olan üreticiden tüketiciye sloganıyla hayata geçirdiği ikinci satış mağazasını Faik Tokluoğlu Bulvarı'nda açtı.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tire Süt Kooperatifi'nin hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan bir model haline geldiğini belirterek "Bizler için anlamı çok büyük. Açılış amacımız ticari değil. Bir kentin ekonomisi ne kadar güçlü olursa, o kent o kadar güzelleşir ve insanları mutlu şekilde yaşar. Tire'de, kendi markamızı yaratarak bu markayı dünyaya pazarlayacağız" dedi.

Aracı yok

Marketin asıl sahibinin, Tire Süt Kooperatifi'nin iki bini aşkın üyesi olduğunun altını çizen Eskiyörük, "Yoğun talep geldiği için ikinci marketimizi ilçemizin merkezinde açmaya karar verdik. Ortaklarımız, her türlü temel market ihtiyaçlarını ücret ödemeden bir daha ki ayın ürün bedelinden ödemek üzere alışveriş yapabilecek. 'Cebimde param var mı yok mu?' diye düşünmeyecek. Marketimizde diğer kooperatiflerin ürünleri de raflarda yerini alacak. Üretici ve tüketiciyi uygun fiyatlarla aracısız olarak buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Güzel projeler yapacağız

Tire Süt Kooperatifi market açılışına tüm gözler, Tire'nin yeni Belediye Başkanı Atakan Duran'da idi. Konuşma için kürsüye gelen Başkan Duran, "Şehrimizi bir marka haline dönüştüren Tire Süt Kooperraifimizin açılışına bizi davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel hizmetlerinin artarak devam etmesini diliyoruz. İlçemizi tanıtımı ve markalaşması noktasında hep birlikte çok güzel projeler ortaya koyacağımızı biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.