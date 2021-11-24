EŞİ İÇİN YAPTIRDI
EŞİ İÇİN YAPTIRDI
0
ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
ŞANS ESERİ YAŞIYORMUŞUM!
0
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
0
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
0

TMO'dan rahatlatan açıklama: Un arzında endişeye gerek yok!

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) ürün temininin kesintisiz devam ettiği ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığı bildirildi

TMO'dan rahatlatan açıklama: Un arzında endişeye gerek yok!
24 Kasım 2021 Çarşamba 14:40

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmelerin yakından takip edilerek, gereken tedbirlerin hayata geçirildiği bildirildi. Artan ham madde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerinin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere 'Yem Regülasyon Çalışması' başlatıldığı belirtilerek, "TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur. Bu süre zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem sektörü ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 milyar TL ilave yükün önüne geçilmiştir. Eylül ayı itibarıyla uygulamaya koyduğumuz bir diğer önemli politika 'Un Regülasyon Çalışması'dır. Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin ham maddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır" denildi.

'PİYASALAR ANLIK TAKİP EDİLMEKTE'

Kasım'da satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğdayı satışa açtığı, satış teslimatlarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup, kuruluşumuz satışlarına başvuran 380'in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL/çuval arasında seyretmekte olup, un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını kuruluşumuza ibraz etmektedir. TMO, 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup, stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir. TMO olarak un sanayimiz ile iş birliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz. Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup, gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #tmo #un fiyatları #fırıncılar #un tedariki
Önceki Haber
Ege su ürünleri daha etkin tanıtılacak
Sonraki Haber
Karamollaoğlu'ndan ekonomi tepkisi: Matematiğe de insan aklına da sığmaz
Ege su ürünleri daha etkin tanıtılacak
Ege su ürünleri daha etkin tanıtılacak
0
Bosch Car Service İzmir’deki ağını güçlendiriyor
Bosch Car Service İzmir’deki ağını güçlendiriyor
0
Elektrik Mühendisleri Odası'ndan çağrı: Kademeli tarife çare değil!
Elektrik Mühendisleri Odası'ndan çağrı: Kademeli tarife çare değil!
0
İzmir'in yazlık ilçelerinde konut fiyatları uçtu!
İzmir'in yazlık ilçelerinde konut fiyatları uçtu!
0
Eskinazi isyan etti: Üretim ve ihracat durmak üzere!
Eskinazi isyan etti: Üretim ve ihracat durmak üzere!
0
Benzin, motorin ve otogaza büyük zam!
Benzin, motorin ve otogaza büyük zam!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.