TOBB, Pakistan'dan mutlu döndü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleri, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Sanayi Odaları 27. Yürütme Kurulu toplantısına katılarak önemli görümeler gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Dış İlişkiler Komisyonu Raportörü MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'in de aralarında olduğu heyet, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Ödül verildi

Pakistan Karaçi'de düzenlenen Türkiye - Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu toplantısına da katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından ödül verildi. Ödülü Türk iş dünyası adına aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası olarak, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.