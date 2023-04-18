Togg deneyim merkezi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor

- Eren Akkuş:- "İçinde e-Devlet'ten tutun her şeyi gördüm. Güzel bir teknoloji, ülkemiz adına gurur verici"- Kadir Kerimbakan:- "Herkes dersine çok iyi çalışmış, bize çok güzel sunumlar yaptılar, araba ile ilgili her detayı eksiksiz anlattılar"

İSTANBUL (AA) - Togg'un İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de açtığı yeni deneyim merkezine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Togg, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.



Togg, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete sundu. Merkezlerde vatandaşlar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı bir şekilde inceleyerek araç hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

Üniversite öğrencisi Eren Akkuş, deneyim merkezine gelip aracı deneyimlemenin büyük bir şans olduğunu ve aracı çok beğendiğini ifade etti.

Togg'un sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda teknolojik bir cihaz olduğunu belirten Akkuş, "Araç her şeyi kapsıyor. İçinde e-Devlet'ten tutun her şeyi gördüm. Güzel bir teknoloji, ülkemiz adına gurur verici. Menzili, şarj kapasitesi, 0-100 verileri gayet güzel. Ayrıca, renkleri de çok güzel. Benim gönlümden de Gemlik mavisi geçiyordu ancak çıkmadı. Bir sonraki teslimat zamanı yine başvuracağım. Çok merak eden arkadaşlarım var. Evimin yakın olması dolayısıyla çekim yapıp paylaşmak istedim. Arabaya bindiğimde serinlik hissini aldım, kalitesi anlaşılıyor. Koltukları çok rahat ve deri kalitesi çok güzel. Ayrıca, dokunmatik paneli de deneyimledim. Akışkanlığı, ekran çok güzel." diye konuştu.

- "Kalite hissiyatı doruklarda"

Lise öğrencisi Kadir Kerimbakan da arabayı ilk gördüğü andan itibaren heyecanını saklayamadığını ifade etti.

Aracı çok beğendiğini, personelin araç hakkında çok bilgili olduğunu aktaran Kerimbakan, şunları kaydetti:



"Herkes dersine çok iyi çalışmış. Bize çok güzel sunumlar yaptılar, araba ile ilgili her detayı eksiksiz anlattılar. Araba bence çok başarılı olmuş. Henüz yeni bizim markamız. Böyle görmek gerçekten beni gururlandırdı. Biz de en dolu pakete başvurduk ancak çıkmadı. Yıl sonu açılacak teslimatta tekrar başvurmayı düşünüyoruz. Daha önce çok fazla deri döşemeli araca bindim. Genelde derinin yapış yapış hissi hoşuma gitmez ama bu çok iyi bir işçilikle yapılmış. Kalite hissiyatı doruklarda ve daha çok premium hissettiren bir araba olmuş."

Merkezi ziyaret eden Hasan Poyraz ise Togg'un çok iyi bir kalitede olduğunu belirterek, "Herkesin Togg'u ziyaret edip incelemesi gerekiyor. Türkiye, yerli araba ile çok büyük kazanç elde etti. İnşallah bunun devamı daha lüks, kaliteli bir şekilde gelir. Renkler, duruşu ile araç çok güzel ve kaliteli." ifadelerini kullandı.