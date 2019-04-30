Torbalı'da Kariyer ve İstihdam Fuarı

Torbalı Ticaret Odası'nda başlayan Kariyer ve İstihdam Fuarında fabrikaların 60 İK yöneticisi yüzlerce iş arayan 450 işsiz ile yüz yüze görüşme yaptı. İlçedeki mesleki liseleri bölümlerini tanıttı. 4 gün boyunca 3 bin öğrenciye; girişimcilik, meslek ve iş eğitimi verilecek.

Torbalı Ticaret Odası'nda (TTO) dün İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "4. Torbalı Kariyer ve İstihdam Buluşması" düzenlendi. Etkinlikte firmalar ve meslek liseleri stant açarken, işveren ve iş arayanlar bir araya geldi. İstihdama katkı sağlamak, iş aramak için harcanan zamanı ve maliyetleri azaltmak, ayrıca işverenlerin birebir görüşme yaparak ihtiyaç duydukları elemanları en kısa sürede karşılamasını sağlamak amacı ile düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarına katılım oldukça yoğundu. Meslek liseli öğrencilere İŞKUR uzmanlarından 'mülakat teknikleri' ve 'özgeçmiş hazırlama metotları' gibi konularda eğitim aldı. Ayrıca meslek seçimi, geleceğin meslekleri ve iş arama becerileri konusunda sunumlar yapıldı.

60 firma yüzlerce işsiz katıldı

Mesleki Eğitim Fuarı ve Kariyer Günleri, Torbalı Ticaret Odası, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleriyle düzenlendi. Fuara farklı sektörlerden 60 firma ve 43 Meslek Lisesi stant açtı. Yüzlerce katılımcının stantları gezdiği 4. Torbalı Kariyer ve İstihdam Buluşmasının açılış kurdelesini Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank, İlçe Müdürleri Mustafa Şimşek ile Cemil Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun birlikte kesti. Kurdelenin kesilmesinden sonra, davetliler bütün stantları tek tek gezerek bilgi aldı. Açılan stantlarda öğrenciler kendi meslek dallarındaki firma yetkilileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı. Torbalı Ticaret Odası sergi salonu ve kurum bahçesinde kurulan stantlarda 4 gün boyunca iş arayan, meslek lisesi öğrencileri ve firmalar bir araya gelecek. Fuarda personel arayan işletme yetkilileri ile iş arayanların iş görüşmesi yapması sağlanırken meslek lisesi öğrencileri de kendi meslek dallarındaki firma çalışanlarıyla kariyer planlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.

İş ve işçiyi buluşturduk

Açılışa katılan protokol üyeleri stantları gezerek yapılan çalışmaları yakından inceledi. Stantların gezilmesinin ardından Torbalı Ticaret Odası Adnan Öztaş toplantı salonunda katılımcılara fuarla ilgili bilgi verildi. Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun yaptığı açılış konuşmasında, ilçede iş arayanlarla, işverenlerin buluşması noktasında önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğine dikkat çekerek "Fuar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da personel arayan işletmelerin kurdukları stantlarda istedikleri niteliklere göre personel bulmalarını hedefliyor. " şeklinde konuştu. Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu yaptığı kapanış konuşmasında "Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta ev sahipliği yapan Torbalı Ticaret Odası'na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İŞKUR'a teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar hem ilçemizde faaliyet gösteren firmalar için hem de iş arayan vatandaşlarımız için çok faydalı oluyor." dedi.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun ise yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin ilerleyen yaşlarında iş bulma olanağı konusunda Meslek Liseleri önemli bir yere sahip. Bu fuar meslek lisesi öğrencilerimiz için büyük fırsat" diyerek meslek liselerinin önemine değindi. İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank ise yaptığı konuşmada "Genelde vatandaşlardan iş, firmalardan ise kalifiye eleman talebi alıyoruz. İlçemizde iş var, işçi de var ama bunları buluşturacak bir platforma ihtiyaç vardı. Bunu gerçekleştirdik." dedi.