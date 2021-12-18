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Torbalı Ticaret Odası'ndan döviz tepkisi: Esnaf, sanayici ve tüccar tedirgin

Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve piyasalarda yaşanan aşırı hareketlilik üzerine Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun’dan açıklama geldi. Esnaf, sanayici ve tüccarın tedirginliğine vurgu yapan Olgun, tedbir alınması çağrısı yaptı

Torbalı Ticaret Odası'ndan döviz tepkisi: Esnaf, sanayici ve tüccar tedirgin
18 Aralık 2021 Cumartesi 12:08

Döviz piyasalarında yaşanan aşırı dalgalanma ve Türk Lirasının yaşadığı kayıp üzerine Torbalı Ticaret Odası’ndan bir açıklama geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun imzalı yayınlanan açıklamada tüccar, esnaf ve sanayicinin yaşadığı tedirginliğe ilgi çekip tedbir alınması çağrısında bulunuldu. Olgun’un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde piyasalardaki öngörülmez hareketlilik ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalar sanayici, tüccar ve esnafımızı ciddi derecede tedirgin etmektedir. 
Türk lirasının, yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesi sonucu işletmelerimizin üretim yapma kabiliyeti ciddi şekilde sekteye uğramıştır. Uygulanan faiz indirimleri sahaya yansımadığı gibi ekonomimizde tamiri zor sonuçlar doğurmuştur.

Faiz, kur ve enflasyon sarmalı iş dünyamızın karşısına ağır bir fatura olarak yansımıştır. Maliyetlerdeki artış, ticaretin kurallarını bozmuş, her kesimde ciddi bir mutsuzluk ve umutsuzluk yaratmıştır.
Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınması ve öngörülebilirliğin temin edilmesi temsil ettiğimiz kesimin en büyük beklentisidir.”

Etiketler; #torbalı #torbalı ticaret odası #döviz #dolar kuru
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