Torpilin varsa devlette iş bulursun

İşsizlik sorununun girişimcilikle çözülebileceğini belireten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devlette iş var mı yok. Torpilin varsa iş bulursun yoksa bulamazsın.

O zaman her yıl en azından 100 bin genci girişimci olarak çıkartmamız lazım. Yoksa bu işsizlik hepimizin başına bela. Hayal kurmaktan ve hayallerinizden sakın vazgeçmeyin. Sınırınızın olmadığı tek alan orasıdır. Kontrol edebilsek onu da yasaklayacağız haberiniz olsun" dedi.İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) 19'uncu akademik yılı açılış töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, CHP milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, öğretim görevlileri ve öğrenciler ve davetliler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, bu yıl yüzde 91 doluluk oranına ulaşıldığını ve öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 16 arttığını ifade etti.

Değişen dönemler

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dünyada ve Türkiye'de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her 10- 20 yılda bir kuşakların farklı isimler aldığını söyleyerek "X kuşağı Y kuşağı Z kuşağı insanlık tarihinde teknolojinin ve endüstrinin en hızlı ilerlediği dönem olan 20. yüzyıl ve 2000'li yıllar. Daha önce 100- 200 yıllık dönemde yaşanan gelişmeler artık 20 yıl içinde değişiyor. Dünya üzerindeki her insanın yaşam standartları öncelikleri ihtiyaçları kısa sürede çok farklı yönlere gidebiliyor. Elektronik çağı ve bilgisayar çağı tek bir döneme sığabiliyor. Döneme ayak uydurmak için eğitimli insan gücü önemli" diye konuştu.

Zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçer

Üniversite öğrencilerinin de bulunduğu salonda girişimcilik dersi veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu İEÜ'nün hızla büyüyerek Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer aldığına dikkat çekti. Gençlerle bir araya geldiğinde mutlu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Gençlik demek zenginlik demek. Bir yerde ne kadar eğitimli genç varsa o kadar yeni fikir var. Bu devirde zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçer. Çocuğunun zengin olmasını istiyorsan da girişimci olmak zorundasın. 1912'de Fransız gazeteci Türkiye'ye gelmiş tespiti Türklerin ya memur ya asker olmak istedikleri, yapmak istemedikleri iş ise girişimcilik. Oysa dünyada milletlerin gücü topla tüfekle değil girişimci gücüyle ölçülür. Sovyetler Birligi 1990'da yıkılına kadar en büyük süper güçtü. Uzay teknolojisinde geldikleri seviye ve askeri güç açısından ABD'nin önündelerdi. Sovyetler Birliği teknolojide ve askeri güçte bir numarayken tek kurşun atılmadan yıkıldı, gitti. Bunun sebebi girişimci yoktu, rekabet yoktu. İkinci Dünya Savaşı sonrası yerle bir olan Japonya ve Almanya aradan 70 sene geçti ve dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Bu iki ülke dünyayı ekonomide yönetiyor. Bunun sebebi de girişimciler. Tek kurtuluş ülkede girişimci yetiştirmek. Birçok ülke sadece girişimci yetiştirmiyor ithal ediyor. Silikon Vadisi'ne bakın yatırımcıların yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Türkiye'de 1 milyon 500 bin işletme var. 15 milyon istihdam var. Her girişimci iş demek. İnsana en faydalı olacak iş bir kişiye iş ve aş vermektir. Anadolu bununla gurur duyuyor. Her yıl 1 milyon istihdam artışı var. Devlette iş var mı yok. Torpilin varsa iş bulursun yoksa bulamazsın. O zaman her yıl en azından 100 bin genci girişimci olarak çıkartmamız lazım. Yoksa bu işsizlik hepimizin başına bela."

Kontrol edebilsek yasaklarız...!

TOBB bünyesinde 9 bin kadının genç kızları girişimciliğe heveslendirmek için çalıştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de girişimciliğin moda olmasına en büyük katkıyı verenlerden biri olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, gençlere şu tavsiyeleri verdi: "Her şey hayal ile başlar. Hayal kurmaktan ve hayallerinizden sakın vazgeçmeyin. Sınırınızın olmadığı tek alan orasıdır. Kontrol edebilsek onu yasaklayacağız haberiniz olsun. Onun için hayal kurmak serbest. Kendi hayalinize kısıt koymayın."

Muhammed Ali'nin, 'Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur' sözüne vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Çok çalışmadan başarı gelmiyor. Cesur olup kaybetmekten korkmamamanız lazım. Bugün sermayeye ihtiyaç yok. Bugünkü girişimciliğin sermayesi tek bir bilgisayardır. Son 40 yılda tarım ihraç eden bir ülkeden sanayi ülkesi haline geldik. Türkiye 3 milyar dolar ihracat yapıyordu yüzde 92'si tarım ürünüydü. Yıllar içinde ticaret ilişkileri değişti ve gelişti. Avrupa'nın en çok otomobil ithal ettiği ülke Türkiye. Dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz. Biz bunu 40 senede yaptık. Geleceğimiz gençlerimiz bizden sonra bize yakışır şekilde ülkeyi dünyanın en büyük ekonomisi haline getirecek. Kimseyi ötekileştirmeyin. Hiçbirimizin parmak izi birbirine benzemiyor. Farklı olacağız. Oturup tartışacağız." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tasarlanan bir halı hediye edildi.