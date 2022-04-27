Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı; trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 25 milyon 478 bin 989 oldu

TÜİK, 2022 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu otomobil, yüzde 25,7'sini motosiklet, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 5,5'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında 97 bin 974 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 47,2 ARTIŞ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki aya göre yüzde 47,2 arttı. Mart ayında önceki aya göre motosiklette yüzde 74,1, otobüste yüzde 57,9, otomobilde yüzde 44,9, traktörde yüzde 37,0, kamyonda yüzde 32,3, minibüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 26,6 arttı; özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 41,5 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24,9 azaldı. Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 25 ve otobüste yüzde 17,6 arttı; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 74,5, otomobilde yüzde 37,7, traktörde yüzde 27,4, kamyonette yüzde 26,8, minibüste yüzde 16,1 ve kamyonda yüzde 5,4 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 25 MİLYON 478 BİN

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, mart ayı sonu itibarıyla 25 milyon 478 bin 989 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında 762 bin 321 taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66'sını otomobil, yüzde 16,9'unu kamyonet, yüzde 7,6'sını motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 49 bin 861 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller yüzde 13,8'i Renault, yüzde 10'u Volkswagen, yüzde 9,5'i Fiat, yüzde 7,8'i Hyundai, yüzde 6,2'si Dacia, yüzde 6,2'si Opel, yüzde 6,1'i Toyota, yüzde 5,9'u Honda, yüzde 5,2'si Peugeot, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 3,9'u Audi, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 1,8'i Seat, yüzde 1,8'i Ford, yüzde 1,7'si Kia, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,8'i Volvo, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 3,2'si diğer markalardan oluştu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISINDA 230 BİN ARTIŞ

Ocak-mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, yüzde 25,7 azalarak 240 bin 370 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 10 bin 164 oldu. Böylece ocak-mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 230 bin 206 artış gerçekleşti. Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 otomobilin yüzde 70,4'ü benzin, yüzde 16,6'sı dizel, yüzde 10,6'sı elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4'ü LPG yakıtlı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 831 bin 96 otomobilin ise yüzde 37,4'ü dizel, yüzde 35,7'si LPG, yüzde 25,8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrit. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 39,9'U BEYAZ

Ayrıca ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 otomobilin yüzde 33,5'i 1300 ve altı, yüzde 27'si 1401-1500, yüzde 24,4'ü 1301-1400, yüzde 7,1'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 otomobilin yüzde 39,9'u beyaz, yüzde 28,2'si gri, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 2,9'u turuncu, yüzde 1,4'ü yeşil, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,7'si sarı renkli.