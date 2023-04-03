TÜİK açıkladı, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 arttı

TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 50,51 olurken aylık bazda ise bir önceki aya göre yüzde 2,29 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart ayında enflasyonun, yıllık yüzde 50,51, aylık yüzde 2,29 olduğunu açıkladı. TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, 2023 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık 2023 Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,30 ile eğitim oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 62,45

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2023 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 113,73 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 80,42, imalatta yüzde 55,19, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 95,46 ve su temininde yüzde 95,98 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,96, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 85,23, enerjide yüzde 79,99 ve sermaye malında yüzde 51,86 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,48 artış, imalatta yüzde 2,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,28 azalış ve su temininde yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,86 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,03 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,24 artış, enerjide yüzde 9,32 azalış ve sermaye malında yüzde 1,28 artış olarak gerçekleşti.