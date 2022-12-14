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TÜİK açıkladı! İnek sütü miktarında büyük düşüş!

TÜİK açıkladı! İnek sütü miktarında büyük düşüş!
14 Aralık 2022 Çarşamba 12:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tavuk yumurtası ve tavuk eti üretiminin arttığını, üreticilerden toplanan inek sütü miktarının azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2022'ye ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, tavuk eti üretimi yüzde 2,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6 artarken, hindi eti üretimi yüzde 18,8 azaldı. Ocak-ekim döneminde; kesilen tavuk sayısı yüzde 10,7, tavuk eti üretimi yüzde 9,5, hindi eti üretimi yüzde 8,5 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,1 arttı. Önceki aya oranla tavuk eti üretimi yüzde 4,2 azalarak 201 bin 203 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 2,7 artışla 1 milyar 766 milyon 165 bin adet oldu.

İNEK SÜTÜ MİKTARI AZALDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 9,6 azaldı. Ocak-ekim döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azaldı. Ekim ayında tereyağı üretimi yüzde 27,1, içme sütü üretimi yüzde 24,1, ayran üretimi yüzde 13,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi yüzde 3,9 azaldı. Ocak-ekim döneminde ise tereyağı üretimi yüzde 19,1, ayran üretimi yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 3,3 azaldı.

Önceki aya oranla ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azalarak 725 bin 868 ton oldu. İçme sütü üretimi ise yüzde 15,6 azalışla 104 bin 102 ton olarak gerçekleşti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tavuk #yumurta #inek sütü #tüik
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