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TÜİK açıklamasına göre sadece iki ürün ucuzladı!

TÜİK açıklamasına göre sadece iki ürün ucuzladı!
08 Mart 2022 Salı 11:17

TÜİK verilerine göre, 2021'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,69 ile kırmızı mercimek oldu. Veriler sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın yüzde 35'i bulduğunu gösterirken, geçen yıl fiyatı ucuzlayan sadece iki ürünün olması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ait Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri verilerini açıkladı.

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı, 2021’de yıllık yüzde 35,95 arttı.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden, 2021’de bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa ve yüzde 12,37 ile patates oldu.

BİR TEK KURU SOĞAN VE LİMON

Sebzelerden sofralık domatesin fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 14,78 artış gösterdi.

Sebzelerden, 2021 yılında bir önceki yıla göre hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, biber (sivri) fiyatında yüzde 13,03 artış gerçekleşti.

Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24,86 ile soğan (kuru) oldu.

Meyve grubunda ise 2021’de bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün, yüzde 31,81 ile limon oldu.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden sofralık zeytin fiyatı ise yıllık yüzde 31,85 yükseldi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 34,99 ile portakal (Washington), yüzde 21,69 ile üzüm (sofralık çekirdekli) ve yüzde 19,32 ile elma (starking) oldu.

TAHILLARIN ÜRETİM DEĞERİ YÜZDE 34,98 ARTTI

Öte yandan, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değerinde yıllık yüzde 34,98 artış gerçekleşti.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 22,26 artışla 113,16 milyar TL ve sebzeler üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 7,44 artışla 59,40 milyar TL oldu.

Etiketler; #tüik #gıda fiyatları #fiyat artışı #zam #üçüz
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