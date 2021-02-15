KANSERİN 9 BELİRTİSİ
KANSERİN 9 BELİRTİSİ
0
EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN
EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN
0
OYUNCAK SATIŞI ARTTI
OYUNCAK SATIŞI ARTTI
0
BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
0

TÜİK Başkanı yine değişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nda Muhammed Cahit Şirin görevden alınırken yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru atandı

TÜİK Başkanı yine değişti
15 Şubat 2021 Pazartesi 12:19

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı da değişti.

 

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Muhammed Cahit Şirin’in Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru’nun atandığı belirtildi.

Şirin göreve, 22 Mayıs 2020 tarihinde atanmıştı. Böylece, 1 senesi dolmadan görevden alınmış oldu.

7 Kasım 2020’de Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınıp yerine Naci Ağbal’ın ve 8 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrasında yerine Lütfi Elvan’ın atanması sonrasında TÜİK’te de başkan değişimi olabileceği iddia edilmişti.

Etiketler; #tüik #türkiye istatistik kurumu #tüik başkanı
Önceki Haber
Gara şehidine Siirt'te veda
Sonraki Haber
TÜİK Başkanı yine değişti
Dolar 6 aydan sonra ilk kez 7 TL'nin altında
Dolar 6 aydan sonra ilk kez 7 TL'nin altında
0
Sevgililer Günü en çok kuyumcuları mutlu etti
Sevgililer Günü en çok kuyumcuları mutlu etti
0
Mobilyaya talep arttı hammadde yetişmiyor
Mobilyaya talep arttı hammadde yetişmiyor
0
Egeli ihracatçılar rekabetçi kur istiyor
Egeli ihracatçılar rekabetçi kur istiyor
0
Turizmciler kur istikrarı istiyor
Turizmciler kur istikrarı istiyor
0
Orman ürünlerinde ihracat hedefi: 755 milyon dolar
Orman ürünlerinde ihracat hedefi: 755 milyon dolar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.