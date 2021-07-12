TÜİK'e göre işsizlik azaldı

Mayısta bir önceki aya göre istihdam 216 bin düşerken işgücünün 481 bin düşmesi nedeniyle, TÜİK'in işsiz saydığı kişi sayısı 265 bin azaldı. Gerçekte ise işsizlik arttı. İstihdamda Nisan 2020'deki pandemi şoku sonrasındaki en sert kayıp yaşandı.



TÜİK, 2021 yılı Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde resmi işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 oldu.

İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK GERÇEKTE DÜŞMEDİ

TÜİK işsiz sayısı ve işsizlik oranı düştü dese de, gerçekte tam tersi oldu. TÜİK verisinde işsizliğin düşmüş gibi görünmesi, iş bulmaktan umudunu kesenlerin TÜİK tarafından işsiz sayılmamasından kaynaklandı.

Mayısta bir önceki aya göre istihdam 216 bin kişi azalırken, işgücünün 481 bin azalması nedeniyle TÜİK’in resmi olarak işsiz saydığı kişi sayısı 265 bin azalmış oldu. Ancak gerçekte işsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı. Nüfus artarken istihdam azaldı.

Aylık bazda, Nisan 2020’deki pandemi şoku sonrasındaki en fazla istihdam kaybı Mayıs 2021’de yaşandı. Nisan 2020’deki kayıp 1 milyon 231 bin olmuştu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizlik oranındaki azalış da işgücüne katılım oranındaki düşüşten kaynaklandı.

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9’u tarım, yüzde 21,3’ü sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat, yüzde 55,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.