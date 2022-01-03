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TÜİK enflasyon oranını açıkladı!

TÜİK enflasyon oranını açıkladı!
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:10

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

Etiketler; #tüik #enflasyon #enflasyon oranı
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