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TÜİK enflasyonu açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 78!

Son dakika! ENAG'dan sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon yıllık yüzde 78!

TÜİK enflasyonu açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 78!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:04

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 4,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 78,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 138,31 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 44,54, yurt içi üretici fiyatları yüzde 88,77 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,95, Yİ-ÜFE yüzde 6,77 yükseldi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,62 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 61,68, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 138,31 arttı.


Kaynak: AA
Etiketler; #son dakika #enflasyon #tüik enflasyon
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