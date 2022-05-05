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TÜİK enflasyonu açıkladı: Yüzde 69,97

TÜİK enflasyonu açıkladı: Yüzde 69,97
05 Mayıs 2022 Perşembe 10:03

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.

Etiketler; #tüik #enflasyon #enflasyon rakamları
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