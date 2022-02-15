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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Azalmış!

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Azalmış!
15 Şubat 2022 Salı 10:28

Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'in dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 11,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 780 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 13 olarak hesaplandı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puanlık yükselişle yüzde 33,7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise Ekim-Aralık 2021 döneminde üçüncü çeyreğe göre 0,8 puan artarak 42,8 olarak gerçekleşti.


Kaynak: AA
Etiketler; #işsizlik #işsizlik oranı #işsiz sayısı #tüik
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