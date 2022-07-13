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TÜİK mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK'e göre, mayısta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise mayısta bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 22,4 oldu

TÜİK mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 10,9 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,6, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 22,4 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tüik #işsizlik #işsizlik rakamları mayıs
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