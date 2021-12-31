Tüketici indirimi göremedi! Benzine 68 kuruş zam geldi

Doların son günlerde yeniden yükselişe geçmesi sonrası akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye başladı. Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde doların düşüşü ile bir tek akaryakıt fiyatlarına indirim gelmiş ancak gelen indirim ÖTV'den kesildiği için pompaya yansımamıştı. Bu kez gelen zam ise pompaya yansıdı. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya ve İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıktı.

Doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla akaryakıt fiyatlarına hemen zam yansıdı. Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya ve İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıktı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.