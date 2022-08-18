Tüm dünya faiz arttırırken, Merkez Bankası düşüşe gitti!

Merkez Bankası 2022'nin sekizinci faiz kararını açıkladı. Yıl boyunca faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez Bankası, ağustos ayında sürpriz bir hamle yaptı. Tüm dünya yüksek enflasyona karşı faiz arttırırken, 100 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası, faizi yüzde 13'e çekti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Ağustos ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.

Merkez Bankası 2021 yılının Eylül ayında seri faiz indirimlerine başlamış ve 4 ayda faizi 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti.

2022'DE İLK KEZ FAİZİ DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası 2022 yılıyla birlikte indirimlere ara vermiş ve faizi sabit bırakmıştı. Ocaktan temmuza kadarki 7 aylık süreçte faizi yüzde 14'te sabit tutan Merkez, bu yıl ilk kez faizlerde değişiklik yaptı.