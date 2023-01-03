Tüpe de zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte zamlar da üst üste gelmeye başladı. Zam furyasından son etkilenen ise mutfak tüpü oldu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 345 TL'ye kadar çıktı.

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Gıdadan enerjiye, akaryakıttan giyime kadar birçok ürünün fiyatı değişirken son zam ise mutfak tüpüne geldi.

Son zamla birlikte mutfak tüplerinin fiyatı 345 TL'ye kadar yükseldi. İşte 2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları:

AYGAZ TÜP FİYATLARI



Aygaz maksi tombul 345 TL

Aygaz maksi uzun 345 TL

Aygaz mini ocak 120 TL

Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL

Mini tekne tüpü 50 TL

Gri ev tüpü 12 kg 340 TL

Gri küçük tüp 2 kg 98 TL

Ticari tüp 24 kg 690 TL

Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL

Forklift tüpü 16 kg 460 TL

Forklift tüpü 24 kg 750 TL

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg piknik tüpü 65 TL

12 kg ev tüpü 320 TL

24 kg ticari tüp 612 TL

45 kg sanayi tüpü bin 235 TL

45 kg propan tüpü bin 300 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg piknik tüpü 85,50 TL

12 kg ev tüpü 330 TL

24 kg ticari tüp 620 TL

45 kg sanayi tüpü 920 TL