Turizm, Haziran'da rekor kırdı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporu, İzmir turizminin Haziran ayında gelen turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırdığını ortaya koydu.

Haziran ayında İzmir'i 168 bin 636 yabancı olmak üzere 259 bin 184 kişi ziyaret etti. İzmir, yılın ilk altı ayında toplam 726 bin 221 ziyaretçi ağırladı. Turist sayısının hızla artmasının sevindirici olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Nitelikli turistle buluşur ve turizm gelirlerini de arttırırsak daha çok sevineceğiz" dedi.

Denizde artış

ETİK'in özel yönetim raporlarının 62. sayısında İzmir turizminin Haziran ayı analizine yer verilirken 2019 yılının ilk altı ayı değerlendirildi. Rapora göre, İzmir'e 2019 yılının altıncı ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 23,9 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 20,7 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 30,3 artış gösterdi. İzmir turizmi 2019 yılının Haziran ayında 168 bin 636'sı yabancı, 90 bin 548'i vatandaş olmak üzere toplam 259 bin 184 ziyaretçi ağırladı. 2019 Haziran ayında İzmir'e yabancı ziyaretçilerin 157 bin 642'si hava yoluyla, 10 bin 994'ü deniz yoluyla geldi. Haziran ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 19,14, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 49,42 artış görüldü. 2019 Haziran ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 93,5'ini hava yolu, yüzde 6,5'ini deniz yolu girişleri oluşturdu.

Altı aylık dönemde İzmir'e gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 15 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 23,5 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 artış gösterdi. İzmir turizmi Ocak - Haziran döneminde 418 bin 829'u yabancı, 307 bin 392'si vatandaş olmak üzere toplam 726 bin 221 ziyaretçi ağırladı. İzmir'e Ocak - Haziran döneminde yabancı ziyaretçilerin 375 bin 324'ü hava yoluyla, 43 bin 505'i deniz yoluyla geldi. 2019 yılının ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 23,9, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 20,4 artış görüldü. Bu dönemde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 89,6'sını hava yolu, yüzde 10,4'ünü deniz yolu girişleri oluşturdu.

Almanya birinci

Haziran ayında İzmir'e en çok turist gönderen on ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Belçika, Polonya, Rusya, Fransa, Yunanistan ve KKTC olarak sıralandı. 2019 yılının Haziran ayında İzmir turizmi KKTC, Avusturya, Filipinler, Hindistan, İsveç, İtalya, Finlandiya dışındaki pazarlarda artış gösterdi.

Nitelikli turist bekliyoruz

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Haziran ayında İzmir'e gelen 259 bin 184 kişiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını, yabancı turist sayısıyla da 168 bin 414 kişinin geldiği 2013 yılı rakamlarının geride bırakıldığını söyledi. Ocak - Haziran döneminde İzmir'e gelen 726 bin 221 toplam, 418 bin 829 yabancı ziyaretçi sayısıyla kriz öncesi dönemin rakamlarına yaklaşıldığını anlatan İşler, şu görüşleri dile getirdi: "Altı aylık dönemde İzmir turizmine ilginin ve ziyaretçi sayısının artışı sevindirici. İzmir'de 2016 ve 2017 yıllarında rekor düşüş kaydeden, 2018 yılında tamamen duran kruvaziyer turizmi rakamları olmadan turist sayısında yüksek rakamlara ulaşıldı. Bunda kur farkı nedeniyle ülkemizin ekonomik tatil olanağı yönünden cazip hale gelmesinin payı büyük. Turist sayısının artması turizm gelirlerinin artması anlamına gelmiyor. Paramız değerlenir, nitelikli turistle buluşur ve turizm gelirlerini de arttırırsak daha çok sevineceğiz."