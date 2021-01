Turizm sektörü 2021'den umutlu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok sektör zor durumlar yaşadı. Bunlardan biri de turizm sektörü oldu. Aşının çıkması ile turizmciler de yeni sezon için heyecanlanmaya başladı.

Çin’de çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Aşının çıkması da turizm sektöründe umut yarattı.Sd

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Oteller İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, yeni sezon için umutlu olduklarını söyledi. Umutsuzluğun kötü bir şey olduğunu belirten Bülbüloğlu, her şeyin aşılama durumuna bağlı olduğunu ifade etti. Aşılama yapıldığı takdirde iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini belirten Bülbüloğlu, 2019 yılı turizm verilerini yakalayamasalar bile 2020’den daha iyi bir yıl geçirebileceklerini söyledi.

Bülbüloğlu, "Geçen yıl turizm sezonunun nasıl geçtiğini hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bu yılın geçen seneye göre her halükârda iyi olacağını umut ediyoruz. Geçen sene konaklama tesislerinde başlatılan koronavirüs sertifikasyonu programıyla açıldık. Ağustos ve ekim arası iyi bir kısa sezon yaşandı. Güney Ege ve Marmaris turizm şehirleri ağırlıklı olarak İngiliz pazarı ile çalışır. İngiltere'nin hava limanlarını kapatması kötü etkiledi. Tabii ki 2021 yılında umudumuz var, umutsuzluk kötü bir durum. Her şey aşılama programına bağlı. Aşılama işlemleri uygulandığı takdirde, mayıs ayı itibariyle 2019 yılının turizm verilerini yakalayamasak bile, 2020'den daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Avrupalı meslektaşlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. İngiltere, Rusya, Ukrayna, İskandinav ülkeleri ve Belçika ile görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Avrupalı büyük tur ve uçak firmaları finans konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Avrupalı turizm firmaları, finans konusunda sıkıntı yaşayınca bizi de etkiliyor. Avrupa ülkelerinde orta yaş ve üzeri 150 milyon civarında turist tatil yapma planları yapıyor. Avrupa'da aşılama programları ve seyri hızlı ilerlerse, bu yıl turizm sezonunu mutlu geçireceğimizi düşünüyorum. Aşılama süreci kısa sürede başarıya ulaşırsa elimizdeki profesyonel kadroları da tutabileceğiz. Bacasız sanayinin yükü ağır ve nitelikli personeli elimizde tutmak için el birliği içinde seferber olmalıyız" dedi.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ise "Tur acenteleri olarak yurt dışı ve yurt içinde meslektaşlarımızla görüşme halindeyiz. Aşının takviminin kısa sürede dağıtımı ve uygulanması çok önemli. Her şey aşı takvimine bağlı. Bu yıl 2019 turizm sezonunun verileri olan yüzde 60- 70 oranlarını yakalama hedefimiz var. Tüm turizmciler gibi bizler de umutluyuz. Bir an önce aşılama koordinasyonu sağlanmalıdır. Şu an için mart ayına kadar Avrupa'dan bir ön rezervasyon beklemiyoruz. İngiltere'nin 15 Şubat'a kadar kapanmaya gitmesi bizler için çok iyi oldu. Güney Ege ve Marmaris turizm şehirleri İngiliz pazarı ile çalışıyor. Şubat sonrası bir aksilik olmazsa İngiltere pazarı açılır ve bu bizler için çok iyi olur. Turizm sezonunun mayıs ayında başlamasını bekliyoruz. Çok büyük bir olay veya salgının durdurulmaması gibi bir durum olmazsa iyi bir turizm sezonu geçireceğiz" dedi.