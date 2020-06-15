Turizm sektörü ağır yaralı

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin turizm sektöründe oluşturduğu olumsuz tablo Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Mayıs ayı yönetim raporuna yansıdı. İzmir’e Mayıs ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 99,19 azalarak en düşük seviyeye indi.

ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Bu süreçte diğer sektörler arasında en ağır hasarı turizm sektörü gördü. En ağır bedeli de biz turizmciler ödedik, ödemeye de devam ediyoruz" dedi. ETİK'in özel yönetim raporlarının 73. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Mayıs ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2020 yılının beşinci ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 99,19 geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 99,97, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 97,68 azalma görüldü. İzmir turizmi 2020 yılının Mayıs ayında 30'u yabancı, 1147’si vatandaş olmak üzere toplam 1177 ziyaretçi aldı. Mayıs ayında İzmir’e Ukrayna, Azerbaycan, Hindistan, Almanya, Rusya, Filipinler, Gürcistan ve Kazakistan’dan turist geldi.

Büyük düşüş

İzmir’e 2020 yılının Ocak - Mayıs döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,98 azaldı. İzmir’e yılın ilk beş ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 70,95 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 43,02 azalma oldu. İzmir turizmi 2020 yılı Ocak - Mayıs döneminde 72 bin 675’i yabancı, 123 bin 531’i vatandaş olmak üzere toplam 196 bin 206 ziyaretçi ağırladı. Ocak - Mayıs döneminde İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, KKTC, İngiltere, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, Filipinler, Yunanistan ve Avusturya olarak sıralandı.

Böyle bir durum yaşamadık

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinden tüm sektörlerin etkilendiğini, ancak en fazla hasarı turizm sektörünün gördüğünü belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Ne dünya ne biz daha önce böyle bir durumu yaşamadık. Ne gelen var ne giden. Bir çay faturası bile kesmeden aylar geçirdiğimiz bu evrede borçlarımız katlanarak artıyor. Pandemi sürecinde en ağır bedeli de biz turizmciler ödedik, ödemeye de devam ediyoruz" dedi. Turizm sektörüne verilen desteklerle diğer sektörlere verilenler arasında hiç bir ayrım olmadığına dikkat çeken İşler, "Diğer sektörler ne destek aldıysa, bize de o destek sağlandı. Yaramız çok büyük. Bu merhemler yeterli değil, yaramızı tedavi etmiyor. Durumumuzu iyileştirecek, ıslah edecek, direncimizi arttıracak destekler bekliyoruz” diye konuştu. Mehmet İşler, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin turizm sektöründe oluşturduğu olumsuz tablonun ETİK'in Mayıs ayı raporuna yansıdığını belirtti. İşler, rapordaki rakamların İzmir turizminin pandemiden ne ölçüde etkilendiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.



