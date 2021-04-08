Turizm sektörü diken üstünde

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış turizm sektöründe tedirginlik yarattı. Vaka sayılarındaki artışın turizme yansımalarını değerlendiren sektör temsilcileri, diken üstünde olduklarını belirterek aşılanmanın hızlandırılmasını vaka sayılarının düşürülmesini istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Yeni normalleşme kararlarının ardından vatandaşların rehavete kapılması ile Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş turizm sektöründe tedirginlik yarattı. Her geçen gün artan vaka sayılarındaki artışın turizm sektörüne yansımalarına ilişkin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı Mehmet İşler değerlendirmelerde bulundu.

Ciddi tedbirler şart

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın turizm sektörünü tedirgin ettiğini ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Turizm sektörü son bir yıldır durmuş durumda. Yılbaşından itibaren aşılamanın başlanmasıyla tekrar ümitlendik. Aşılama arttıkça kısıtlamalardan kurtuluyoruz ve sosyalleşiyoruz. Bu sosyalleşme artarsa turizm canlanır. Ancak son dönemde vaka sayılarındaki artış sektörde tekrar tedirginlik yarattı. Bu nedenle aşılamanın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Bu tamamlanma da ancak aşı teminiyle mümkün. Bu nasıl olur bilemiyoruz ama aşılamanın hızlanmasını gerekiyor. İngiltere normalleşmeye geçiyor ama İngiliz Başbakanı yurtdışına çıkışa müsaade ettiklerini ama gidilecek ülkeden vatandaşlarının virüs kapmadan dönmesini istiyor. İngiltere’nin vatandaşlarını gönderdiği ülkelerde çok ciddi bir korunmanın olması gerekiyor. O yüzden turistin gelebilmesi için bizim de tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Turizm hem içeriyi ve dışarıyı kapsıyor. Turizmi canlandırmak istiyorsak ciddi tedbirler alıp bir an önce hem iç hem de dış turizm için aşılanan kişinin sayısının artması gerekiyor” diye konuştu.

Avantaj sağlayabiliriz

Aşı pasaportu ilgili ise Gencer, “Aşı pasaportunu Yunanistan Avrupa Birliği’ne teklif etti ama geri döndü. Şu anda aşı pasaportu Avrupa Birliği’nde gündem dışına çıkarıldı. Bu karar alınsaydı çok ağır ve siyasi bir karar olurdu. Yunanistan bunu yaparak ön plana sürerek bütün turistleri kendisi almak istedi ama adil bir durum değildi. İç turizm rezervasyonlarında hareketlilik var. Kapılar açılmadığı için yurtdışı turları yasak. Bu durumun da mayıs ayında tekrar değerlendirilerek açılacağını düşünüyoruz. Açıldığı andan itibaren de çok ciddi bir rezervasyon geleceğini düşünüyoruz. Turizm sektörü olarak 2019 yılında ülke ekonomisine 50 milyon dolar katkı sağladık. Bu ciddi bir rakam onun için turizm sektörü paydaşlarının desteklenmesi gerekiyor ki tekrar biz bu rakamlara ulaşalım. Biz eğer aşılamayı tamamlarsak özellikle Avrupa’da ve dünyada ön plan çıkabiliriz. Turist sayısını lehimizi çevirip ciddi bir gelir elde edecek konuma kavuşabiliriz” dedi.

Temmuzdan önce hareket beklemiyoruz

Turizm sektörünün diken üstünde olduğunu belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler ise“Normalleşme karlarından önce sektör olarak çok mutlu ve umutluyduk ama yasakların kalkmasıyla vaka sayıları arttı. Bugün Türkiye vaka sayılarında bir numara oturdu. Bu durumda hem iç hem dış pazardan rezervasyon akışı durdu. Turizme karşı şu anda durağan bir pozisyon var. Herkes ‘bekle gör, ne olacak’ düşüncesinde. Sadece çevremizdeki vaka sayılarının düşmesi yetmiyor bizim de ülke olarak vaka sayısını azaltırken aşılanan kişi sayısını ise artırmamız gerekiyor. Görünen o ki artık ülkelere seyahat izni renklendirmeyle yapılacak. İngiltere’de bunu açıkladı. Yeşil ülkelere seyahat izni vereceğini kırmızı olan ülkelere ise vermeyeceğini açıkladı. Buradan yola çıkacak olursak insanların bu aşılanma ve vaka sayılarına göre seyahat edeceğini görüyoruz. Aşılama ve vaka sayılarının düşmesi gecikirse turizm sektörü zarar görecektir. Eğer tablo bu şekilde devam ederse temmuz ayından önce bir hareket beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

Kalifiye eleman bulunamayacak

Kısa çalışma ödeneğinin kalkmasının sektörü olumsuz etkilediğini kaydeden İşler, “Rezervasyon akışının olmadığı bir yerde sektörde çalışan kalifiye eleman tutamama riski ile karşı karşıyayız. Temmuz ayından sonra hareketlenme olsa bile elemanlarımızı bulamama durumumuz olabilir. Kısa çalışma ödeneğinin sektörümüz için tekrar verilmesini bekliyoruz. Restoranlara son kararla bir destek verildi ama bizim sektörümüze yok. Ay sonunda ciddi oranda ücretsiz izne çıkanlar olacak. Ülkemizin işsizlik rakamlarının yükselmesiyle karşı karşıya kalacağız. Bu insanların taş yiyecek halleri yok, gidip başka işlerde çalışacaklar. Sezon hareketlendiğinde ise biz çalıştıracak insan bulamayacağız” diye konuştu.

Bir an önce açıklansın

Ramazan ayındaki kısıtlama kararlarıyla ilgili ise İşler, “Bu kısıtlamaların bayramda ne olacağına ilişkin hükümetten açıklama bekliyoruz. Eğer bayramda kısıtlama olmaz, otel rezervasyonlarına seyahat izni verilecekse hemen açıklanmalı. İnsanlar buna göre rezervasyon yaparlar. Otellerde buna göre bayramda açıp açamayacaklarına yönelik programlama yapar. Eğer bu açıklama geç yapılırsa rezervasyonlarda geç gelmeye başlar. Çoğu tesiste az rezervasyon olduğu için belki açmayı bile düşünmeyecek. Bir an önce bunun açıklığa kavuşturulması gerekir” dedi.