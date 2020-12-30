Turizm sektörü son durakta

Turizm sektörü, pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu “Pandemi süreci uzadıkça eski ödemeler imkansız hale geliyor. Turizm sadece Türkiye’nin değil tüm dünya ülkelerinin bacasız sanayisi, verilen hibe destekleri artırılmalı” dedi.

Salgınla birlikte gelen ekonomik durgunluk, turizmcilerin belini büktü. Tüm Türkiye’de alınan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla turizm esnafının aylardır zorda olduğunu belirten Bayraktaroğlu “Bir çok işletme uzun süredir kapısına kilit vurdu, hatta çoğu satışa çıkarıldı. Bu sektörün her alanında milyonlarca insan ekmek yiyor, aile geçindiriyor. Destekler yetersiz, yeni bir düzenleme şart” diye konuştu.

Destekler artırılmalı

Hükümetin özellikle elektrik, su ödemeleri, sigorta primleri ve çalışanların ücretleri konusunda işletmelere daha fazla destek olması gerektiğine dikkat çeken Bayraktaroğlu "Kirada olan işletmeler için durum çok daha zor. Maliyetler, borçlar çığ gibi büyüyor, işletmeler iflas bayrağını çekmemek için direniyor” diye konuştu. Bayraktaroğlu, önümüzdeki yaz için ise yurt dışından yüksek talep beklemediklerini belirterek “2020 yılında oluşan, turizmcilerin devlete olan vergi ve SGK primi gibi borçları bir kereye mahsus silinmesi elimizi rahatlatacak. Bu yapılamıyorsa bile en azından dayanabilmeleri için turizmin paydaşlarına sıfır faizli ve daha uzun vadeli kredi desteği sağlanmalı, krediye ulaşmak da kolay olmalı” dedi.

Umudumuz 2021’de

Her şeye rağmen turizmciler olarak yeni yıla umutla baktıklarını belirten Bayraktaroğlu “Bu umudun yeşerebilmesi için gereken destekler sağlanmalı. Bizler de salgın sonrası dönem için de hazırlıklı olmalı, Türkiye’nin tanıtımını yapmaya hiç durmadan devam etmeliyiz” dedi. Bayraktaroğlu, turistlerin beklentisinin her zamankinden daha fazla kalite, hijyen ve dijitalleşme yönünde olacağını vurgulayarak, bu kriterlere önem veren otel ve işletmelerin tercih edileceğini düşündüğünü söyledi.