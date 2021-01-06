Turizm sektöründe “online” heyecan

Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olmaya hazırlanan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, 25-27 Şubat 2021 tarihleri arasında sektör profesyonellerini buluşturacak. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Türkiye’de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TUROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB FUARCILIK A.Ş. tarafından düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı; 25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde gerçekleştirilecek. Pandemi koşulları ve sektör talebine istinaden sanal olarak düzenlenecek fuar, dünya çapındaki sanal fuarlar arasındaki yerini alacak. Fuar, İZFAŞ’ın tamamı yerli dijital alt yapısı olan “Digital İzmir Fair” platformunda gerçekleşecek.

Beklentilerin üzerinde kapattık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i fuarlar kenti yapma hedefi doğrultusunda büyük bir özveri ile çalışıldığını belirterek, pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen fuarların sanal fuarlara dönüşmesinin sektör adına önemli bir avantaj olduğuna değindi. Başkan Soyer, “Dijital bir platform olması yönüyle fuarımız; pandemi sonrası en büyük zararı gören sektörlerden biri olan turizm sektörünü canlandıracak ve ülkemizde, bundan sonra gerçekleştirilecek sektör fuarları açısından yepyeni bir bakış açısı sunacak. Biz, pek çok kültürel ve coğrafi değeri ile özel bir şehir olan İzmir’in dünya ölçeğinde bir çekim merkezi olması için çalışıyoruz. Pandemi sonrası açığa & ccedil;ıkan fırsatları doğru değerlendirebilmek için gereken tüm çalışmaları paydaşlarımız ile yürütüyoruz. Pandemi sürecinde, Turizm Hijyen Kurulu’nu kurduk ve “Turuncu Çember” uygulamasını başlatarak İzmir’i güvenilir ve sağlıklı bir destinasyon olarak konumlandırdığımız iletişim kampanyamız ile pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen İzmir’de turizm sektörünü, beklentilerin üzerinde kapatmayı başardık. İzmir Vakfı’nın koordinasyonu, Büyükşehir Belediyemiz ile İzmir Kalkınma Ajansı’nın ortaklığıyla Türkiye’nin ilk dijital turizm ansiklopedisine sahip olduk. 40’tan fazla uzmanın çalışmasıyla İzmir’in dijital destinasyon envanterini hazırladık. Tarih ve kültür, gastronomi, somut olmayan kültürel miras, etkinlik ve festivaller, inanç, endüstriyel miras, deniz ve kıyı, doğa ve kırsal alanlar , sinema, sağlık ve konaklama gibi 11 farklı başlıkta, iki binden fazla noktaya dair bilgi ve görsel bir araya getirildi” şeklinde konuştu.

İzmir değişimi fırsata çevirecek

İzmir’in turizm stratejilerine de değinen Başkan Soyer, “Biz turizmde, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için dünyadaki eğilimleri sadece tüketen değil, yeni trendler üreterek, bunların tüm dünyada alıcısını oluşturabilen bir kent olmanın çabası içerisindeyiz. Doğa ile uyumlu yaşam ve sürdürülebilir turizm perspektifimizin, İzmir’de turizm sektörüne büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Pandemi sonrası dönemde İzmir’in; değişimin kenarında değil, içinde yer alıp değişimi fırsata çeviren bir şehir olacağını düşünüyoruz. Tüm bunları gerçekleştirmek için de çok taraflı ve çok boyutlu küresel, ulusal ve yerel işbirliklerini güçlendiriyor; ortak akıl, ortak koordi nasyon ve dayanışmaya, her zamankinden daha fazla önem veriyoruz. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nı da, bu yaklaşımla gerçekleştiriyor; hem ekonomimize, hem de İzmir’in tanıtımına sağladığı katkıyı, turizm hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Bu yıl ilk defa dijital platform üzerinden gerçekleştirdiğimiz Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı ve diğer sanal fuarlarımızı; pandemiyi ardımızda bıraktığımız ve koşulların mümkün kıldığı ilk fırsatta, fiziksel olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çetin bir rekabet yaşanacak

Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın sektör ve insanlığa umut olacağına değinen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, ”Dünya olarak daha önce bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz bir sıkıntı ile mücadelede epey yara aldık, ancak ayakta ve hayatta kalmayı başardık. Biz bugün, hep birlikte İzmir’den dünyaya inançla ve inatla “Nerede kalmıştık?” diyoruz. 2020 yılında dünya genelinde binlerce fuar iptal edildi veya ertelendi. Bu, sadece turizm açısından değil, dünya ekonomisi açısından son derece büyük bir kayıp çünkü fuarlar ekonominin gösterge ibresi gibidir. Hepinizin bildiği üzere pandemi sürecinde ülkeler arasındaki sınırların kapanmasıyla birlikte iç turizmin önemi ve payı arttı. Her zaman dediğimiz gibi, iç turizm olmadan dış turizm olmaz. TÜRSAB olarak 2021 yılında, ülkemizde “İç Turizm Seferberliği” ilan edilmesi konusunda Devletimize çağrıda bulunduk. Bu dönemde, iç turizmin bölge kalkınmasındaki önemini, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki yerini tüm paydaşların çok daha iyi anladığını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Listenizde tatili ilk sıraya yazın!

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın bu yılki sloganı, “Yeni Dönemin Dijital Rotası”. Fuarımız; Akdeniz çanağındaki ülkelerin katılımı, uluslararası konuklar, fuar bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve iş birlikleriyle turizmdeki durgunluğu aşma noktasında tüm bölgeye önemli bir hareketlilik getirecektir. Akdeniz’de yer alan destinasyonların büyük çoğunluğu fuarda yer alacak. Bu durum, Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın uluslararası platformdaki yerinin güçlenmesine de vesile olacak. Umudu, sevinci ve sağlığı korumak için yapılacak işler listenizde tatili ilk sıraya yazın!” dedi.

Güçleri birleştirme zamanı

COVID 19’un sebep olduğu sorunlardan en fazla zarar gören sektörlerin başında gelen turizmde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Turizm, 56 alt sektörle ilintili ve ülkelerin cari açığını kapatmaya yardımcı olan en önemli sektörlerden birisi. 2030 yılına kadar uluslararası sahne değişirken, kültürler ve topluluklar daha yakından iç içe geçtikçe, yeni nesil gezginlerde beklentiler farklılaşacak. Özellikle destinasyon yönetiminde daha kreatif, yeni çağın gere ksinimlerine uygun bir turizm anlayışı için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere şehrin tüm paydaşları ile birlikte çalışıyoruz. Bizi birbirimizden uzak durmaya zorlayan bu zor süreci geride bıraktığımızda fuar coşkusunu hep birlikte yeniden yaşayacağız. Travel Turkey, bu güce fazlasıyla sahip. Pandemi nedeniyle fuarların ertelendiği bu dönemde, Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı olacak Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nı fırsata dönüştürmeliyiz. Şimdi güçlerimizi sanal fuarda birleştirme zamanı” ifadelerinde bulundu.

Görüşmeler sanal ortamda

Dünyanın dört bir yanından fuarı ziyaret edecek satın almacılar, tüm katılımcılar ile platform üzerinden randevu oluşturup görüntülü B2B görüşmeler sağlayarak yeni iş bağlantıları kurabilme şansına sahip olacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesi Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’na da konu olacak. Fuar, bakanlığın girişimini pekiştirerek Patara Antik Kenti’nin uluslararası kapsamda ülke tanıtımına önemli katkılar koyacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören İzmir Sokakları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kent paydaşlarının kendilerine özgü temalarıyla sanal platformdaki yerini alacak. Bölgedeki turizm faaliyetlerinin öne çıkarıldığı alanda; İzmir’in tarihi, kültürel, gastronomik değerleri, ziyaretçileriyle buluşacak.

