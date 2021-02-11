Turizmciler kur istikrarı istiyor

Son günlerindeki döviz kurundaki hareketliliği değerlendiren ETİK Başkanı Mehmet İşler, yerinde turizmciler olarak dövizin düşmesini, yükselmesini istemediklerini kurda uzun vade istikrar istediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Son günlerdeki döviz kurundaki düşüş ihracatçıları endişelendirirken yerinde ihracatçı olan turizmciler ise dövizin, düşmesini de yükselmesini de istemiyor. Döviz kurundaki hareketliliği turizm sektörü açısından değerlendiren Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizmciler olarak döviz kurunda uzun vadeli istikrar istediklerini söyledi.

Dövizin yükselmesinin ya da düşmesinin sektörümüze iki türlü etkisi olduğunu vurgulayan İşler, “Döviz yükseldiğinde Türk parası değer kaybedeceği için turistler doğal olarak paralarının kıymetlendiği ve alım güçlerinin daha çok artacağını ülkeleri tercih ediyor. Bu yönüyle turistlerin ülkemizi tercih edeceği için avantaj sağlar. Turizmciler açısından ise içeride döviz yükseldiği için maliyetleri yükselecek. Biz her ne kadar dövizle tahsilât yaptığımız için avantajlı gibi görünsekde sektörümüzün birçok girdisi de dövizle olduğu için aradaki makas kapanıyor. İthalatımız çok yüksek. Yiyecek, içecek gibi olduğu için hemen hemen her kalemi ithal ediyoruz. Eti bile Avrupa Birliği ülkelerinden ithal ediyoruz. Dövizin yükselmesiyle girdilerimiz de artacağı için yükselmesini de düşmesini de tercih etmiyoruz” dedi.

Maliyetler Artmasın



Sektör olarak dövizin yükselmesini istemediklerini aktaran İşler, “Turizmciler olarak yerinde ihracatçı da sayılsak ve faturalarımızı yurtdışına kestiğimiz için döviz girdisi getiriyor olsak da aynı ihracatçılar gibi bizde dövizin yükselmesini istiyormuş gibi algılanıyoruz. Turizmci için dövizin yükselmesinin veya düşmesinin aslında bir tercih nedeni değil. Turizmcinin tercihi; dövizin regular bir seviyede kalması. Dövizin hep belirli bir oranda ve istikrarlı gitmesi bizim maliyetlerimizi kontrol altına almamız sağlar. Yurtdışından gelen döviz girdiğimize göre maliyetlerimizi artmadığını bilerek hareket etmemiz, plan yapmamız bizim daha çok işimize gelir” diye konuştu.

Pahalılık algısı yaratıyor



Dövizin yükselmesiyle maliyetlerinde yükseldiği belirten İşler, “Döviz yükseldiğinde elimizde stokumuz varsa zannediyoruz ki kar yaptık ama öyle değil. Dövizi tekrar yerine koyduğumuzda, ithalat yaptığımızda bakıyoruz aradaki makas kapanıyor. Kazanç gibi gözüken oran eriyip gidiyor. Biz dövizin yükselmesine karşıyız. Çünkü bu iç pazardaki turistlerin döviz yükseldiği pahalılık algısına sebep oluyor. Tedarik ettiğimiz malların da maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Avrupalı açısından ucuz tatil ülkesi algısı yaratacak. Aslında bizim istediğimiz dövizin istikrarlı gitmesi, belirli bir oranda uzun vade kalması. Dövizin, düşmesini de yükselmesini de istemiyoruz, istikrar istiyoruz” ifadelerini kullandı.