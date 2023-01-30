Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8 bin 864 TL oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 4 kişilik ailenin ocak ayında gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 8 bin 864 TL olarak hesaplandığını açıkladı

Türk-İş, Ocak 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 8 bin 864 TL hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 28 bin 875 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 11 bin 557 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.

SÜT, PEYNİR, YOĞURT GRUBU ZAMLANDI

Ocak 2023'te gıda ürünlerinden; süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerin fiyatı yükseldi. Bir ayda süt yüzde 6, yoğurt yüzde 10, peynir yüzde 13 zamlandı. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta, et ürünleri zamlandı. Bir ayda dana etinde yüzde 8, kuzu etinde yüzde 16, tavukta yüzde 9, yumurtada yüzde 4, balıkta yüzde 10 fiyat artışı yaşandı. Baklagillerden fasulye, nohut ve yeşil mercimek fiyatları sınırlı düzeyde artarken kırmızı mercimek fiyatı geriledi. Yağlı tohumlarda yükseliş yüzde 10 oldu. Ekmek ve tahıllar grubunda, Ankara'da 200 gramlık beyaz ekmek bu ay yüzde 25 zamla 5 TL'ye, 200 gramlık kepek, tam buğday, çavdar ekmekleri 8 TL'ye yükseldi. Ankara simidi ağustos ayından sonra bu ay yüzde 40 zamla 7 TL'ye çıktı. Bir ayda bulgur yüzde 6, makarna yüzde 5, un yüzde 8 fiyat artışı yaşadı. Pirinç ve irmik fiyatları hafif geriledi.

ORTALAMA SEBZE, MEYVE KİLO FİYATI 16,94 TL

Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates 12,5 TL'den satılmaya devam etti. Salatalık, domates, biber gibi örtü altı sebzelerin fiyatları yükselirken karalahana, turp ve havuç fiyatları düştü. Kış meyvelerinden portakal mandalina ve greyfurtun fiyatları arttı. Muz fiyatı değişmedi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 17,82 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 17,22 TL oldu. Hesaplamada 23'ü sebze ve 9'u meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve, sebze kilogram fiyatı bu ay 16,94 TL olarak tespit edildi.

Dünyada palmiye yağındaki fiyat gerilemesi ve Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan ay çiçek yağı sevkiyatlarının hızlanmasıyla ay çiçek yağı yüzde 6 ucuzladı. Zeytinyağı yüzde 7 zamlandı, margarin ve tereyağı fiyatları değişmedi. Bir ayda tuz yüzde 28, bal yüzde 27, ıhlamur yüzde 18, reçel yüzde 5 zamlandı. Yeşil zeytin, siyah zeytin hafif arttı. Baharatlar, çay ve şeker fiyatı sabit kaldı. Salça fiyatları yüzde 5 geriledi.